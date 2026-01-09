À 9h21, ce jour, par réseau whatsapp, René Sotaca a faire part à ses camarades et aux militants d'Eddy Balbine de sa décision de se rallier à ce dernier. Dans son communiqué, il justifie son choix en faveur de la candidature de l'ex DGS de la commune qui est celle "de l'expérience, de la compétence et du sang-froid".

Bonjour, je suis heureux de rejoindre votre équipe, mener ce combat à vos côtés pour un véritable développement de Sainte-Suzanne.

Il n'y a pas d'élections faciles mais avec courage, force, détermination, et en mettant en avant l'intérêt général de la population, la victoire sera à notre portée.

"Chers Saint(e) Suzannois(e)s, camarades militant(e)s, chers ami(e)s

Après avoir consulté la base et mes camarades, j'ai finalement décidé, en toute responsabilité et dans l’intérêt de la population, et de façon claire, sereine et définitive, de rallier la liste du candidat Eddy Balbine à l'occasion des prochaines batailles municipales 2026.

J'appelle dès à présent les Saint(e)-Suzannois(e)s à soutenir cette candidature qui est celle de la compétence et de l'expérience, et qui garantit autant une gestion des affaires communales sereine sans parti pris, que des perspectives de développpement sociaux et économiques pour cette ville qui nous est chère.

J'apporterai bien sûr toute ma contribution dans cette dynamique nouvelle pour le bien-être de nos habitants, dans la continuité de ma mission de Conseiller Départemental, soucieux d'être à l'écoute et opérationnel face aux attentes de nos familles.

Je suis très motivé mener ce combat aux côtés de tous celles et ceux attachés à l'avenir de notre commune et de son développement de Sainte-Suzanne, trop longtemps négligé".



Eddy Balbine : “Avec René, le boulot qui nous attend est immense”

"Je viens d'avoir la confirmation du ralliement de René SOTACA, haute figure historique de la section PCR de Sainte-Suzanne, à ma liste de large rassemblement. Au même titre que ses partisans - dont certains ont oeuvré sans relâche à ce rapprochement, et je les en remercie- il est le bienvenu. À l'instar des autres représentants d'entités diverses issues de la société civile qui m'ont rejoint au cours de ces dernières semaines.

J'apprécie son ralliement autant que son appel à soutenir ma candidature.

Sa démarche ouvre une porte à celles et ceux qui, se sentant trahis, rejette avec force la “stratégie de largage" de l'ex maire Maurice Gironcel.

Je connais très bien René Sotaca pour lequel j'ai beaucoup de respect et avec qui j'avais noué des relations de travail constructives dans l'avancée de nombreux dossiers en faveur des familles de Sainte-Suzanne, moi à l'époque dans mon rôle de DGS de la commune, lui comme Conseiller Départemental.

Le boulot qui nous attend en mars 2026, après 43 ans d'un règne ayant basculé dans l'immobilisme, est immense. René le sait. Alors je lui dis, comme à tous les Sainte-Suzannois téméraires envieux de tourner la page, alon mèt la main ansanm!”

Le ralliement de René Sotaca, conseiller départemental, vient s'ajouter, entres autres, à celui d'Expédit Totoro, actuel adjoint au maire délégué aux travaux, et d'Olivier Dugain, conseiller municipal d'opposition,

René Sotaca participera à l'inauguration de la permanence de campagne de sa nouvelle équipe prévue le samedi 17 janvier de 9 à 12h au 47 Avenue Pierre Mendès-France, en centre-ville de Sainte-Suzanne.

Pour Eddy Balbine, “ce grand rassemblement marquera un temps de rencontre et d'échanges indispensables dans le cadre d'une dynamique nouvelle préparant au renouveau de notre ville appelée le "Beau Pays".