Préservation de la LODEOM: un signal essentiel pour les entreprises ultramarines

Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion prend acte de l'engagement de la Ministre des Outre-mer, relayé par la presse, en faveur du maintien du dispositif de soutien à l'emploi LODEOM et à l'investissement RAFIP à la Réunion. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

En abaissant les charges sociales pour la LODEOM ou en aidant l'investissement pour le RAFIP, ils vont bien au-delà de simples avantages fiscaux.

Il s'agit d'outils stratégiques pour soutenir l'emploi, stimuler l'investissement et renforcer la compétitivité de notre économie insulaire, particulièrement fragilisée par des surcoûts de production et des chocs économiques à répétition.

La LODEOM et RAFIP participent ainsi à la diversification de notre économie et à la réduction de notre dépendance aux importations.

La motion commune des acteurs économiques, signée à la CCI Réunion en 2024, ainsi que les tables rondes organisées au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie en 2025 et 2026 avec les députés et sénateurs ont permis de porter la parole des entreprises dans les différentes missions d'études réalisées par le Gouvernement et les parlementaires sur ces dispositifs. Nous restons attentifs aux débats à venir au loi de finances 2027, ainsi qu'aux entretiens annoncés sur la réforme.

La CCI Réunion appelle à prendre conscience de cet enjeu vital pour notre économie ultramarine, composée 90% de petites entreprises.





