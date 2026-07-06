Préserver notre vivre-ensemble, faire confiance aux Réunionnais

Les débats autour de l’identité réunionnaise et du "privilège zorèy" révèlent des interrogations profondes sur notre société. Ces questions ne doivent ni être caricaturées ni être éludées. Elles nous invitent à réfléchir à notre histoire, à notre modèle de société et à la place de chacun dans notre île (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Notre histoire est singulière. L’esclavage, l’engagisme et la colonisation ont profondément marqué La Réunion. Les reconnaître ne fragilise pas notre identité ; cela nous permet de mieux comprendre le chemin parcouru et de construire l’avenir.

La Réunion c’est une réussite humaine exceptionnelle, où une population aux origines diverses cohabite dans le respect et la tolérance. Ce vivre-ensemble est notre plus grande richesse. Il n’est jamais acquis et doit être préservé en refusant les divisions, les oppositions artificielles et les dérives communautaristes.

Préserver cette cohésion ne signifie pas ignorer les attentes qui s’expriment aujourd’hui. À travers la dénonciation d’un "système", beaucoup de Réunionnais s’interrogent sur la place accordée aux compétences locales dans l’accès aux responsabilités. Cette question n’est dirigée contre personne mais traduit une aspiration légitime à davantage de reconnaissance et de confiance.

La Réunion forme et regorge de femmes et d’hommes de très haut niveau. À compétences égales, il est naturel que la connaissance de notre territoire, de ses réalités et de son histoire soit reconnue comme un véritable atout qui mérite d’être davantage reconnu.

Faire confiance aux compétences locales c’est défendre l’égalité des chances des Réunionnais sur leur propre territoire et reconnaître que les talents réunionnais ont toute leur place dans les responsabilités publiques comme privées.

Mais cette confiance doit venir de nous-mêmes. D’abord en dépassant cette forme de complexe qui nous habite depuis trop longtemps. Nous devons, plus que jamais, croire fermement en nos capacités, nos forces, nos talents et viser toujours plus haut pour construire l’avenir du territoire.

Le peuple de La Réunion n’a rien à envier au reste du monde.

Il nous faut aussi arrêter avec le "malokisme", cette tendance locale qui consiste à jalouser la réussite de son compatriote.

Lorsqu’un Réunionnais réussit, c’est toute La Réunion qui avance.

Nous devrions en être fiers collectivement.

Ce changement de regard concerne aussi certains de ceux qui choisissent de venir vivre ou travailler ici. La Réunion est une terre d’accueil et le restera. Beaucoup de femmes et d’hommes venus d’ailleurs contribuent pleinement à son développement et ont toute leur place dans notre communauté de destin. Mais les attitudes de mépris ou le sentiment d’arriver en terrain conquis ne peuvent que fragiliser notre vivre-ensemble. Chacun doit respecter l’histoire, la culture et les équilibres de notre territoire.

Aujourd'hui, pendant que certains soufflent sur les braises des divisions, n’oublions pas que notre population subit ici de plein fouet les conséquences des crises internationnales, que des milliers de jeunes Réunionnais se forment partout dans le monde et que de nombreux fonctionnaires exercent dans l’Hexagone avec l’espoir de revenir un jour mettre leurs compétences au service de leur île.

C’est leur retour et leur place dans le développement du territoire qui doivent aussi mobiliser notre attention.

Je sais qui je suis et d’où je viens. Je suis un Réunionnais, un Malbar fier de ses racines. Elles m’ont appris le respect des autres et la conviction que notre diversité est une force. Être fier de ses racines n’empêche jamais d’être ouvert aux autres ; c’est au contraire ce qui permet d’avancer avec confiance.

Comme beaucoup de Réunionnais, mon histoire est celle d’une communauté venue enrichir cette île. Elle ne me sépare pas des autres ; elle me rappelle au contraire que La Réunion s’est construite parce que chacun a apporté une part de lui-même à une histoire commune.

Alors que certains font preuve de mauvaise foi et de beaucoup d’hypocrisie, le moment est venu pour chacun d’assumer réellement ses responsabilités.

Notre ambition ne peut pas être de construire une société où chacun regarde l’autre selon son origine ou ce qui nous sépare. Elle doit être de bâtir une Réunion fidèle à son histoire, fière de son identité, ouverte sur le monde et pleinement confiante dans ses propres forces.

Préserver notre vivre-ensemble et faire davantage confiance aux compétences réunionnaises ne sont pas deux ambitions opposées. Elles sont les deux conditions d’un même avenir.

Emmanuel Virin

Délégué Les Républicains de la 6ème circonscription