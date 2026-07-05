Université : l'État veut quintupler les frais d'inscription alors que la moitié des étudiants de La Réunion ne mangent pas à leur faim

Comment éviter "l'appauvrissement" de l'université ? En faisant payer les étudiants, selon un rapport présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce document propose simplement de quintupler les frais d'inscription. 900 euros pour une année de licence, 1.300 en master. Appauvrir les facs non, mais appauvrir des étudiants déjà précaires n'a pas l'air de déranger. À La Réunion, la moitié des étudiants déclarent renoncer régulièrement à un repas (Photo : www.imazpress.com)

Ce rapport propose de faire payer aux étudiants 900 euros contre 178 actuellement à l'Université de La Réunion pour une année de licence et 1.300 euros au lieu des 254 euros actuels pour une année en master, soit une augmentation de plus de 400 %.

Selon leur rapport, "une hausse modérée" des droits d’inscription "pour atteindre globalement 10% des ressources universitaires", contre 3% en 2025, "pourrait utilement contribuer à la soutenabilité financière des universités", "sans remettre en question l’égal accès à l’enseignement supérieur".

Ces recettes reviendraient aux universités et il y aurait "un barème progressif qui exonère les étudiants aux revenus les plus modestes via une refondation du système de bourses". Deux scénarios sont avancés : une hausse progressive des droits "sur cinq ou six ans" ou une "hausse intégrale" dès la première année.

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- Augmenter les frais d'inscription, c'est "non" pour les étudiants -

Envisager ne serait-ce une seconde d'augmenter les frais d'inscription que doivent payer les étudiants réunionnais pour se former, c'est "non".

Pour Taniya, étudiante en Master 2, l'envisager "est tout simplement scandaleux". "Les étudiants sont déjà en précarité", dit-elle. "Ils ont déjà du mal à se nourrir pendant plusieurs jours, augmenter ces frais ne fera qu’accentuer la précarité et limiter l’accès à l’université".

Elena est élève boursière. Même si elle ne paye pas de frais de scolarité, elle craint que si cette augmentation est mise en place à l'avenir, "cela complique l'accès aux études pour certains. S'il y a une compensation avec la bourse c'est ok, mais autrement faire des études redeviendra un secteur de niche...".

- Étudier à La Réunion devient un luxe -

La précarité étudiante n'est en effet pas qu'une question de chiffres, c'est une réalité qui se vit au quotidien. Derrière chaque parcours universitaire, il y a des défis financiers, sociaux et psychologiques auxquels des jeunes font face, mettant en péril leur avenir et leur réussite.

La Réunion présente les prévalences les plus élevées des épisodes dépressifs caractérisés (EDC) et des troubles anxieux généralisés de toutes les régions françaises avec des inégalités sociales très marquées. Les prévalences des EDC sont, par ailleurs, plus élevées chez les étudiants / personnes en formation (29,1 %).

Une enquête menée par l'Union étudiante et rendue publique le mardi 6 janvier 2026 révèle une détérioration marquée des conditions de vie des étudiants.

Près de la moitié ont déjà dû sauter un repas pour des raisons financières, et 28% ont renoncé à des soins.

Un tiers dispose d’un reste à vivre inférieur à 50 euros, et 9% indiquent ne rien avoir après charges et alimentation.

Pour financer leurs études et leur logement, 7% travaillent plus de 15 heures par semaine, et 65% jugent leur salaire insuffisant.

En vingt ans, le cumul emploi-études des 15-29 ans a augmenté : il n’était que de 12 % en 2003, et a oscillé autour de 13 % entre 2005 et 2017. Depuis 2018, il a progressé, plus particulièrement en 2021 (+5 points), pour atteindre 22 % des 15-29 ans en études initiales en 2023, selon l'Insee.

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- Faire payer les étudiants pour éviter l'"appauvrissement" des universités -

Pour les auteurs de ce rapport, quintupler les frais d'inscription serait nécessaire car le modèle de financement des universités "ne sera plus soutenable d'ici à 2030".

Cette augmentation "dégagerait autour de 1,5 milliard d'euros supplémentaires". Des recettes qui reviendraient aux universités.

À La Réunion, le déficit financier de l'établissement, est évalué à 6,3 millions d'euros.

Dans une lettre transmise à Imaz Press par l'Université, le président, Jean-François Hoarau, rappelait que : "les éléments financiers récemment présentés au Conseil d’Administration mettent en lumière une réalité que nous devons regarder avec lucidité. Si le contexte national des universités, marqué par des contraintes budgétaires croissantes, constitue un cadre général que nul ne peut ignorer, il ne saurait à lui seul expliquer la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui notre établissement."

Le montant de la masse salariale, plus de 3 millions d'euros, constitue la moitié de ce déficit.

Selon Taniya, l'étudiante en Master 2, "la solution se trouve sûrement ailleurs pour rééquilibrer le budget. Peut-être qu’il serait temps de mettre fin à certaines choses au sein de l’Université comme les voitures de fonction, les primes ou je ne sais quoi d’autre qui occasionne du surplus budgétaire".

Pour l'heure, cette possible envolée des frais d'inscriptions n'est pas au programme du ministère de l'Enseignement supérieur, a voulu rassurer Philippe Baptiste.

À savoir si les frais d'inscription à La Réunion pourraient prix grimper en flèche dans les années prochaines, l'Université ne nous a pas encore répondu.

L’Université de La Réunion accueille aujourd’hui environ 19.000 étudiants.

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