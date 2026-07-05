À retenir ce soir - enfant en urgence absolue, braquage au Tapage, PCF, Mélanchon et hommage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 5 juillet 2026 : - Saint-Denis : une fillette de 7 ans en urgence absolue après une chute du troisième étage d'un immeuble - Saint-Louis : un couple braqué à son domicile par deux hommes armés - Au congrès du PCF, Fabien Roussel fait un pas de plus vers sa candidature à la présidentielle - Présidentielle : Mélenchon persuadé d'"éliminer" le candidat RN, "peut-être" dès le premier tour - Sainte-Marie : un hommage sera rendu à Jean-Claude M’tima, figure emblématique de la musique et du culturisme à Saint-Denis

Une fillette de 7 ans a été transportée vers le CHU nord en urgence absolue après être tombée du troisième étage d'un immeuble du Chaudron. Consciente à l'arrivée des secours, elle a été prise en charge par le SMUR ce dimanche 5 juillet 2026 aux alentours de 14 heures. La mère de la jeune enfant, en état de choc, a elle aussi été prise en charge. C'est sous escorte des forces de l'ordre que l'enfant a été transportée vers l'hôpital de Bellepierre. Pour le moment, les circonstances de cet accident ne sont pas connues

Deux hommes armés se sont introduits au domicile d'un couple au Tapage dans les hauts de Saint-Louis dans la nuit de ce samedi 4 juillet 2026. Selon nos informations, confirmées par les enquêteurs, les deux mis en cause étaient cagoulés et gantés. Les deux agresseurs seraient repartis du domicile avec des biens personnels appartenant aux victimes. Une enquête est ouverte

Au congrès du Parti communiste, Fabien Roussel fait un pas de plus vers une nouvelle candidature à la présidentielle, au grand dam de certains élus de son parti et de La France insoumise, qui lui reproche toujours d'avoir empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour en 2022.

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est dit dimanche persuadé d'"éliminer", "peut-être" même dès le premier tour, le candidat du Rassemblement national à la présidentielle qu'il s'agisse de Marine le Pen ou de Jordan Bardella.

Famille, amis, musiciens et passionnés se réuniront le samedi 11 juillet 2026 à partir de 10 heures au parc de Bois Madame, à Sainte-Marie, pour rendre un dernier hommage à Jean-Claude M’tima, surnommé "Monsieur Muscle". Ancien culturiste de Château-Morange dans les années 90 et musicien engagé dans la vie culturelle de Saint-Denis, Jean-Claude accompagnait différents artistes à la batterie. Il jouait aussi dans des associations dans lesquelles des enfants découvrent la musique. Il s’est éteint le 29 mai 2026 des suites d'une longue maladie.