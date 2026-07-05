Saint-Denis : une fillette de 7 ans en urgence absolue après une chute du troisième étage d'un immeuble

(Actualisé) Une fillette de 7 ans a été transportée vers le CHU nord en urgence absolue après être tombée du troisième étage d'un immeuble du Chaudron. Consciente à l'arrivée des secours, elle a été prise en charge par le SMUR ce dimanche 5 juillet 2026 aux alentours de 14 heures. La mère de la jeune enfant, en état de choc, a elle aussi été prise en charge. C'est sous escorte des forces de l'ordre que l'enfant a été transporté vers l'hôpital de Bellepierre. Pour le moment, les circonstances de cet accident ne sont pas connues (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)