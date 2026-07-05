Saint-Louis : un couple braqué à son domicile par deux hommes armés

Deux hommes armés se sont introduits au domicile d'un couple au Tapage dans les hauts de Saint-Louis dans la nuit de ce samedi 4 juillet 2026. Selon nos informations, confirmées par les enquêteurs, les deux mis en cause étaient cagoulés et gantés. Les deux agresseurs seraient repartis du domicile avec des biens personnels appartenant aux victimes. Une enquête est ouverte (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)