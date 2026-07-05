Sainte-Marie : un hommage sera rendu à Jean-Claude M’tima, figure emblématique de la musique et du culturisme à Saint-Denis

Famille, amis, musiciens et passionnés se réuniront le samedi 11 juillet 2026 à partir de 10 heures au parc de Bois Madame, à Sainte-Marie, pour rendre un dernier hommage à Jean-Claude M’tima, surnommé "Monsieur Muscle". Ancien culturiste de Château-Morange dans les années 90 et musicien engagé dans la vie culturelle de Saint-Denis, Jean-Claude accompagnait différents artistes à la batterie. Il jouait aussi dans des associations dans lesquelles des enfants découvrent la musique. Il s’est éteint le 29 mai 2026 des suites d'une longue maladie. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)