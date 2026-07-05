Le Tampon : le bus de l'entrepreneuriat s'arrête dans vos quartiers

Si vous avez une idée d’entreprise, un projet à concrétiser ou si vous souhaitez développer votre activité, le bus de l’entrepreneuriat du Tampon, vient à votre rencontre. Le mercredi 8 juillet 2026 aux Araucarias de 08h00 à 12h00, il vous accompagnera gratuitement dans toutes les étapes de votre projet. Cette action portée par Initiative Réunion et la CASUD, est un rendez-vous d'accompagnement et d'orientation ouverte à tous, en faveur des porteurs de projet et des chefs d'entreprise. Au programme : conseils personnalisés, informations sur la création et le financement d’entreprises, mise en réseau avec les acteurs locaux. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)