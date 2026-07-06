Mondial 2026 : le Brésil éliminé dès les huitièmes de finale par la Norvège d’Erling Haaland

Erling Haaland était trop fort : l'attaquant norvégien a inscrit un doublé face au Brésil, qui avait pourtant retrouvé ses jambes, dimanche à East Rutherford, et qualifié les Vikings pour le premier quart de finale de leur histoire en Coupe du monde (2-1).

C'est une fin cruelle pour les joueurs de Carlo Ancelotti, qui avaient l'ambition de remporter une sixième étoile, et pour l'attaquant vedette Neymar, qui espérait une autre issue pour son quatrième et dernier Mondial, à 34 ans.

Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (80 buts) ne se consolera pas d'un penalty marqué dans le temps additionnel de la seconde période (90e+10) après une faute sur Casemiro. Au coup de sifflet final, il est resté en pleurs prostré sur le pelouse.

Le Brésil n'avait pas été éliminé si tôt dans la compétition depuis 1990.

Mais face aux artistes auriverde, le "Cyborg" Haaland s'est montré patient. Sevré de ballons en première période, il a attendu la fin de match pour inscrire un doublé (79e et 90e) et, avec sept buts, rejoindre Léo Messi et Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de cette édition.

Et il a gagné son duel - amical, les deux joueurs se sont enlacés avant le match - avec Vinicius Jr, 25 ans tous les deux et qui honoraient chacun leur 54e sélection.

La Norvège affrontera le vainqueur de Mexique-Angleterre.

ERLING HAALAND MÈNE LE « RO » CE SOIR !



Superbe communion entre les joueurs et les supporters ! Rendez-vous en quarts !🥳🇳🇴 pic.twitter.com/7enYWMpwQR — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) July 5, 2026

- Cueillis à froid -

A peine trois minutes après le coup d'envoi, les Brésiliens ont été cueillis à froid par un but de Patrick Berg, à la réception d'un centre en retrait d'Alexander Sorloth mais l'avantage a été invalidé pour hors-jeu.

La Brésil a eu l'occasion de prendre à son tour l'avantage après une faute de Kristoffer Ajer sur Matheus Cunha dans la surface.

L'arbitre américain Ismaïl Elfath n'a pas sifflé, avant d'être déjugé par la VAR et de montrer le point de pénalty. Mais le tir un peu mou de Cunha sur sa droite a été repoussé par Orjan Nyland (13e).

Les Brésiliens ont pris le contrôle du milieu, empêchant Martin Odegaard et Berg de trouver leurs attaquants, tandis que Nyland a sauvé les siens en déviant une frappe de Bruno Guimaraes (13e) et un centre fort de Vinicius Jr (40e).

On a retrouvé par moment les éclairs du beau jeu brésilien, notamment sur une combinaison Guimaraes-Rayan-Vinicius mal récompensée (34e), ou un grand pont de Vinicius sur Ryerson (53e).

Sevré de ballons et bien pris par la charnière Marquinhos-Gabriel, Erling Haaland a eu peu d'occasions en première période et a lancé plusieurs fois Odegaard qui a buté sur Alisson, auteur d'une belle parade (45e+3), ou frappé à côté (34e).

- Endrick enflamme la partie -

Au retour des vestiaires, les Norvégiens ont tenté de faire le jeu, mais l'entrée d'Endrick a enflammé le Brésil à l'heure de jeu.

Le jeune attaquant de 19 ans a d'abord été lancé en profondeur par Vinicius mais, seul face à Nyland, il a tiré à côté après un dernier contrôle raté (59e). Sa frappe a ensuite été contrée en corner (61e), et Nyland a dû repousser une frappe de Rayan (62e) puis une volée de Bruno Guimares (63e).

Malmenés, les Norvégiens sont restés dangereux avec Haaland trop court au second poteau sur un centre d'Ajer (67e), ou une frappe de Schjelderup, sorti du banc après la pause, repoussée par Alisson (74e).

Et sur un centre du même Schjelderup sur la gauche, Haaland s'est élevé plus haut que Gabriel, son meilleur ennemi en Premier League, pour ouvrir le score d'une tête décroisée (79e), inscrivant son 61e but en sélection.

Le Brésil a été près d'égaliser par Ajer, dont la tête ratée a failli lobber Nyland (83e).

Mais l'inévitable Haaland, encore servi par Schjelderup, a doublé la mise d'une frappe sèche du gauche (90e).

Au bout des arrêts de jeu, un penalty provoqué par un coup de coude de Leo Östigard dans le visage de Casemiro a été transformé par la star Neymar (2-1, 90e+10). Mais trop tard.

AFP