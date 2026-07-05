Mondial: Trump remercie la Fifa d'avoir suspendu le carton rouge à Balogun, la Belgique stupéfaite

"Merci à la Fifa": Donald Trump a salué dimanche la suspension du carton rouge infligé à l'Américain Folarin Balogun qui devait le priver du huitième de finale du Mondial lundi contre les Diables rouges, un revirement qui a stupéfié la fédération belge.

Le buteur a été exclu mercredi lors du 16e de finale remporté par Team USA (2-0) contre la Bosnie-Herzégovine pour avoir marché sur une jambe du défenseur Tarik Muharemovic. Le règlement de la Fifa prévoit en cas de carton rouge une suspension automatique d'un match, qui ne peut pas faire l'objet d'un appel par l'équipe du joueur sanctionné.Mais la commission de discipline de la Fifa a annoncé dimanche dans un communiqué avoir modifié la sanction, la faisant passer "d'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an"."Merci à la Fifa d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande injustice !", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, quelques minutes à peine après l'annonce faite par l'instance.Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, l'attaquant américain de Monaco (Ligue 1) a été déterminant jusqu'ici dans le parcours des Etats-Unis au Mondial qu'ils coorganisent. Son absence contre la Belgique aurait été préjudiciable à Team USA, mais le joueur sera bien autorisé à disputé ce 8e de finale à Seattle lundi à 17h00 (mardi 00h00 GMT).- La Belgique étudie ses options -Dans un communiqué, la fédération belge a fait part de sa "stupéfaction" en rappelant que le code disciplinaire de la Fifa prévoyait qu'un carton rouge entraîne "automatiquement une suspension pour le match suivant"."Il en a d'ailleurs été ainsi pour tous les cartons rouges distribués jusqu'à présent lors de cette Coupe du monde", observe-t-elle en relevant en outre que l'automaticité de la suspension avait été rappelée par la Fifa elle-même avant la compétition.Dans son communiqué en français, elle a dit poursuivre "un examen approfondi de ce dossier". Dans la version anglaise, elle dit examiner "toutes les options potentielles".Jusqu'à présent, Donald Trump, qui ne cache pas son amitié avec le président de la Fifa Gianni Infantino, s'était fait très discret lors de "sa" Coupe du monde. Il s'est fendu d'un appel à Team USA pour l'encourager avant son entrée dans la compétition mais n'a assisté à aucun match - il est cependant prévu qu'il remette avec Gianni Infantino le trophée au vainqueur de la finale le 19 juillet."Pour moi, ce n'est jamais un carton rouge, il n'avait pas l'intention de lui marcher dessus", avait déploré dans un premier temps le sélectionneur argentin des Etats-Unis, Mauricio Pochettino, avant de sembler accepter la décision, expliquant qu'il envisageait "différentes" options pour remplacer Balogun. Ce dernier avait aussi expliqué vendredi aux journalistes que ce carton rouge était "quelque chose que je dois juste accepter".- Rubio scandalisé -Mais l'affaire avait alors déjà pris un tour politique. Dès jeudi, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est lamenté de l'exclusion de Balogun en des termes peu diplomatiques. "Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge", a déclaré le secrétaire d'Etat lors d'une discussion informelle avec la presse. "Il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'est probablement trop tard pour ça, n'est-ce pas?"La Fifa a justifié la sursis dans l'application du carton rouge en citant l'article 27 de son code disciplinaire.La décision de la Fifa a été saluée dimanche par Team USA. "Bien sûr, cela va nous donner un coup de pouce", a déclaré l'attaquant Christian Pulisic aux journalistes en marge d'un entraînement à Seattle, rapporte The Athletic."Nous acceptons la décision du comité de discipline et nous sommes heureux que Folarin Balogun puisse jouer demain", a déclaré la Fédaration américaine dans un communiqué."Shame on you ! Quand l'argent fait la loi, le Mondial perd toute crédibilité", a dénonce le Parti socialiste belge dans un communiqué sur X. "Adapter les règles pour faire plaisir à Trump, tenter de tricher pour gagner, quelle image déplorable de la Fifa, du Mondial de foot et pour les Etats-Unis."