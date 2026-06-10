Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance au Sdis de La Réunion : la mobilisation de la CGTR porte ses fruits

La Confédération Générale du Travail de La Réunion (CGTR), avec le concours de la CGTR SDIS, avait déposé un préavis de grève illimité à partir du 11 juin 2026 concernant les revendications relatives au dossier de la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance, dite PFR. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Ce préavis portait notamment sur la réouverture du dossier PFR, le réexamen des critères d’éligibilité et des modalités de calcul, la prise en compte des périodes d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsqu’elles sont en lien direct avec la carrière exercée au sein du Sdis, ainsi que l’accès aux livrets individuels et aux actes administratifs des agents concernés.

À la suite de ce préavis, le Directeur du Sdis de La Réunion a invité les représentants de la CGTR SDIS à une réunion, dans un esprit de dialogue social.

La CGTR prend acte de cette démarche et des garanties positives apportées au cours de cette rencontre. Le Directeur du Sdis a répondu favorablement aux principales revendications portées par notre organisation syndicale.

Pour la CGTR SDIS, cette avancée démontre une chose essentielle : lorsque les agents s’organisent collectivement, lorsque les revendications sont claires et lorsque l’action syndicale est menée avec détermination et responsabilité, le dialogue social peut aboutir à des résultats concrets.

La mobilisation de la CGTR Sdis, le dépôt du préavis de grève et la participation active au dialogue social ont donc permis de faire avancer ce dossier.

La CGTR restera toutefois vigilante. Les engagements pris doivent désormais se traduire dans les actes, avec des mesures concrètes, un suivi réel et une mise en œuvre effective des réponses apportées aux agents concernés.

Dans l’attente de la mise en place des demandes portées par la CGTR, notre organisation syndicale reste mobilisée et prête à intervenir de nouveau si les engagements annoncés ne sont pas respectés. La CGTR agit toujours dans l’intérêt des agents, pour la défense de leurs droits, la reconnaissance de leur engagement et l’égalité de traitement au sein du service public.