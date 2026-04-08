Prix des carburants : FO exige la baisse immédiate des prix !

En ce 8 avril 2026, un cessez-le-feu de deux semaines a été officiellement conclu entre les États-Unis et l’Iran, entraînant la réouverture du détroit d’Ormuz. Les conséquences sur les marchés sont immédiates et incontestables : les prix du pétrole se sont effondrés. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, chute de 15,40 % pour s’établir à 95,55 dollars le baril. Dans le même temps, le Brent recule de 14,4 %, à 92,79 dollars.

Face à cette baisse spectaculaire, le Premier ministre lui-même a rappelé une évidence que nul ne peut contester : "Quand les prix mondiaux baissent, les prix à la pompe doivent baisser, aussi vite qu’ils sont montés. Le gouvernement y veillera".

Pour FO, il n’y a plus aucune raison de maintenir cette augmentation qui étrangle la population Réunionnaise, plus aucune justification économique pour maintenir des tarifs aussi élevés.

Travailleurs, familles, retraités, jeunes : tous paient le prix fort, pendant que les marges, elles, ne connaissent aucune urgence à baisser.

La population réunionnaise ne peut plus, et ne veut plus, subir des décisions à sens unique, toujours défavorables à son pouvoir d’achat. Elle ne comprendrait pas — et n’acceptera pas — que La Réunion soit une fois de plus la dernière servie, la dernière protégée, la dernière respectée.

FO exige, au nom des travailleurs réunionnais une baisse immédiate et significative des prix des carburants au même niveau que mars 2026.

Tout report serait perçu comme un mépris supplémentaire à l’égard d’une population déjà trop éprouvée.

FO restera mobilisée et prendra toutes ses responsabilités pour défendre le pouvoir d’achat des travailleurs réunionnais.

Fait à St Denis, le 8 avril 2026



