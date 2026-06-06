Profonde émotion et solidarité suite au drame qui a coûté la vie à la jeune Lyhanna

La Fédération réunionnaise du Parti Socialiste exprime sa profonde émotion et sa solidarité suite au drame qui a coûté la vie à la jeune Lyhanna.

Face à cette tragédie qui bouleverse l’ensemble de notre société, nous répondons à l’appel à la mobilisation lancé par les associations engagées dans la protection de l’enfance, la lutte contre les violences et la défense des droits humains et le Parti Socialiste au niveau national.

La Fédération réunionnaise du Parti Socialiste sera présente lundi à 17h30, devant le Tribunal de Champ Fleuri, afin de rendre hommage à Lyhanna, soutenir sa famille et affirmer notre détermination collective à lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants.

Nous appelons nos militantes, militants, sympathisantes, sympathisants ainsi que l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais attachés aux valeurs de justice, de protection de l’enfance et de dignité humaine à se joindre à ce rassemblement dans le respect, le recueillement et la solidarité.

Parce qu’aucun enfant ne devrait être victime de violences, parce que la protection de l’enfance doit demeurer une priorité absolue, nous nous mobilisons aux côtés des associations et de toutes celles et ceux qui refusent l’indifférence.

Rendez-vous lundi à 17h30 Tribunal de Champ Fleuri

Pour Lyhanna, pour sa famille, et pour tous les enfants de La Réunion.

Ericka BAREIGTS

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste