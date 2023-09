Projet de loi Plein emploi : stigmatisation, précarisation et objectif sans moyens

Le projet de loi "pour le plein emploi" est examiné à l’Assemblée nationale à partir de ce lundi pour deux semaines. Loin de l’objectif affiché par son titre, cette réforme vise à recentraliser la politique publique de l’emploi et de l’insertion sans y mettre les moyens financiers et humains nécessaires, sans respecter le principe de subsidiarité qui amène des résultats notamment via nos missions locales. (Photo Philippe Naillet photo RB imazpress)

Pire, en éloignant les orientations stratégiques d’insertion tout en renforçant les sanctions et contraintes pour les allocataires du RSA, les plus éloignés de l’emploi et les moins accompagnés, c’est un phénomène de renforcement de la précarité qui menace nombre d’allocataires.

Ces craintes sont réelles, à l’image des 900 allocataires réunionnais du RSA qui, sans avoir pu bénéficier d’un accompagnement “sur-mesure”, ont déjà fait l’objet de procédures de suspension.

Pour les allocataires les plus fragiles, comme ceux en situation de handicap ou plus largement ayant des problèmes de santé récurrents, pour les familles monoparentales avec les obstacles liés à la garde d’enfants - pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés de mobilité ou d’adéquation entre les emplois proposés et la formation, les risques de voir la multiplication des procédures de suspensions de l’allocation sont importants et dangereux.

Face à cette volonté de recentralisation, l’absence de moyens et de prise en compte des spécificités des territoires ultramarins par un Gouvernement qui entend seul adapter ces mesures pour notre île, je porterai, notamment par amendements avec l’ensemble du groupe des socialistes et apparentés, la voix et les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais. Parmi ces amendements, je propose la création d’une commission au sein du comité national France Travail chargé de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins ou encore l’allongement de 6 mois à 1 an concernant les ordonnances afin qu’un réelle concertation soit menée avec les acteurs locaux, les élus des territoires et les parlementaires.

Car sans correspondance entre les offres et les personnes en recherche d’emploi, combattre la précarité dont sont victimes de trop nombreuses familles réunionnaises par la contrainte est vain et stigmatisant. C’est par la réduction des obstacles au retour à l’emploi, par un réel accompagnement et des formations adaptées à chacun et à chacune, en adéquation avec les filières économiques réunionnaises d’avenir que nous y parviendrons.

Philippe Naillet

Député de La Réunion

1ère circonscription