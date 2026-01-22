L’Union des Femmes Réunionnaises se félicite de l’examen le 21 janvier 2026 en Commission des lois à l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi visant à mettre fin à la notion de "devoir conjugal" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette initiative constitue une avancée majeure pour les droits des femmes et une rupture nécessaire avec un ordre juridique patriarcal établi au détriment des femmes.

À La Réunion, le "devoir de soumettre son corps" ne peut être dissocié de notre passé. Il s’inscrit dans un système de domination construit durant la colonisation, l’esclavage et l’engagisme, où le corps des femmes – et en particulier celui des femmes des classes populaires et racisées – a été contrôlé, exploité et soumis à la contrainte. Les femmes réunionnaises ont subi une double oppression : patriarcale et coloniale.

Le maintien, même implicite, de la notion de "devoir conjugal" dans le Code civil a longtemps servi à légitimer la contrainte sexuelle au sein du couple, à invisibiliser les violences conjugales et à nier la réalité du consentement. Mettre fin à ce concept, c’est affirmer clairement qu’aucun mariage, aucune relation, aucune norme sociale ou culturelle ne peut justifier une atteinte à l’intégrité et à la dignité des femmes. Chaque femme est libre de dire non et quand elle dit non c’est non !

Pour l’Union des Femmes Réunionnaises, cette proposition de loi s’inscrit dans un combat plus large pour l’émancipation, l’égalité réelle et la justice sociale. Elle participe d’une nécessaire déconstruction des héritages patriarcaux qui continuent de structurer les rapports de domination dans notre société.

Nous appelons à l’adoption rapide de cette proposition de loi et à une mobilisation forte pour que le droit reconnaisse sans ambiguïté un principe fondamental : le consentement est libre, y compris au sein du couple.

Le corps des femmes n’est ni une obligation, ni une dette, ni un héritage patriarcal, ni un objet de commerce et de soumission.

Il est un espace de liberté, de dignité et de souveraineté.

L'Union des Femmes Réunionnaises