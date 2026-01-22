Aéroport de Pierrefonds : une sortie de zone de turbulences, espérée, en 2026

Des vœux, qui ont une saveur particulière ce jeudi 22 janvier 2026. Le président du Syndicat mixte de Pierrefonds, Patrice Thien Ah Koon ainsi que le directeur de la structure, Sébastien Rivas reviennent en détail sur les difficultés traversées par l’aéroport de Pierrefonds, mais aussi par les salariés. Redressement judiciaire, licenciement de 30 % de la masse salariale, et une dette abyssale de 12 millions d’euros. Debout, devant les équipes et les partenaires de l’aéroport, les deux hommes se veulent réalistes, mais surtout optimistes pour cette nouvelle année. Les problèmes de l'aéroport ne seront pas réglés dans les mois à venir, mais pour les équipes, c'est une sortie de zone de turbulences qui s'amorce. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Sébastien Rivas est le premier à prendre la parole : "2025 a été une année extrêmement difficile marquée par la restructuration du syndicat mixte de Pierrefonds. Une cessation de paiement, et ce placement en redressement judiciaire : une étape nécessaire pour nous permettre de rebondir'', dit-il. Écoutez.

Le 25 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Pierre a décidé de placement en redressement judiciaire du Syndicat mixte de Pierrefonds, gestionnaire de l'aéroport du sud de l'île.

Même si les licenciements ont eu des impacts sur les équipes : un "véritable séisme social dans l’entreprise" explique Sébastien Rivas : " ces épreuves montrent la résilience de notre personnel qui a permis de consolider le format de l’aéroport de Pierrefonds, et permettent de consolider l’avenir de l’aéroport. Je salue les salariés, ceux qui ont vu dans leur départ l’occasion de rebondir, et ceux qui ont été licenciés contre leur gré."

Un placement en redressement judiciaire perçu pour les dirigeants de la SPM comme une aubaine. Cela a permis le versement des salaires en retard, mais aussi l’accompagnement de la structure à repenser son fonctionnement.

- Un président serein -

Patrice Thien Ah Koon se dit serein mais attentif : "Nous avons trouvé les solutions juridiques qui permettent de régler les difficultés de l'aéroport. Ce n'est pas une baguette magique, mais ce sont des procédures, notamment le redressement judiciaire, qui nous permettent aujourd'hui d'affronter la tempête que nous traversons avec un peu plus de sérénité. Votre président là-dessus, il est plutôt serein, mais serein, ça veut dire quand même attentif aux difficultés parce que tout n'est pas terminé." Écoutez.

Tout n'est pas terminé, le président du SPM le dit lui-même, la dette s'élève à 12 millions d'euros. Les dettes du passé mais aussi les paiements à venir.

- Innover pour rebondir : le transport de marchandises par drone -

Parmi les projets à l’étude en conformité : les drones, des petits avions sans pilote qui seraient amenés à répondre aux difficultés d’acheminement des marchandises dans les cirques de la Réunion.

"Nous parlons des drones, qui demain auront des capacités de transports de charges logistiques intéressantes, pour envisager des projets de ravitaillement des cirques depuis Pierrefonds."

Mais ce n'est pas tout, un appel à projets est en cours afin d'accueillir de nouvelles structures autour de l'aéroport. Objectifs : diversifier ses activités, créer une cité aéronautique, et générer ainsi de l'attractivité dans la zone.

Sébastien Rivas explique : "Nous devons profiter de l'opportunité ici d'avoir du foncier mitoyen à l'aéroport, en ouvrant ce foncier à des opérateurs qui viendraient ouvrir des centres de formations, des centres de maintenances ou tout autre projet en lien direct ou indirect avec l'aéroport." Écoutez.

Pour cette nouvelle année, Sébastien Rivas dit faire le vœu que l’ensemble des acteurs du monde aéronautiques accompagnent cette relance, une reprise des activités qui commence avec le lancement de la ligne Durban-Pierrefonds en février.

Il souhaite aussi que l'aéroport de Pierrefonds devienne un levier de la transition écologique. En cette période de campagne électorales pour les municipales de mars 2026, il est parfois compliqué de trouver du soutien dans cette reprise tant attendue par les salariés de l'aéroport.

L’ouverture d’une ligne Durban-Pierrefonds le 27 février 2026 est le premier signe de la reprise. Pour attirer les Réunionnais, une offre à 1600 euros pour un séjour de 7 jours à Durban, un vol aller-retour depuis Pierrefonds, avec un séjour dans un hôtel 4 étoiles, en demi-pension.

- "Un déficit abyssal et colossal" selon Nathalie Bassire -

De son côté, Nathalie Bassire voit dans le rapport de la chambre régional des comptes une mauvaise gestion du président du SPM, elle écrit : "Les magistrats financiers ont notamment établi que le déficit de clôture de l’exercice 2024 est de plus de 2,5 millions d’euros, soit un taux désastreux de 108 % des recettes de fonctionnement alors que la loi (Code Général des Collectivités Territoriales) fixe le plafond à 10 % : ce n’est pas un gouffre financier, c’est un déficit abyssal et colossal."

Dans ce communiqué envoyé à la rédaction, elle ne mâche pas ses mots : "Si la population ne veut pas que cette très mauvaise gestion TAKiste ne produise les mêmes effets à la mairie du Tampon, voire à la CASUD, avec des déficits et un risque de mise sous tutelle de la chambre régionale des comptes, il est essentiel dès le 15 mars 2026 de dégager l’intéri-Maire."

ee/www.imazpress.com/[email protected]