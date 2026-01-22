TOUTE L’ACTUALITÉ
La Saline : une sexagénaire meurt percutée par une voiture au giratoire de Bruniquel

  • Publié le 22 janvier 2026 à 20:27
  • Actualisé le 22 janvier 2026 à 20:31
Une femme d'une soixantaine d'années a perdu la vie ce jeudi 22 janvier 2026 à La Saline-les-Bains, après avoir été renversée par une voiture au niveau du giratoire de Bruniquel. Malgré la prise en charge rapide des secours, la victime a succombé à ses blessures. Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées. Il s'agit de la première victime de la route de cette année 2026. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

