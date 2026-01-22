À retenir ce soir : un pompier agressé, Lucas Hernandez accusé, mobilisation des agriculteurs, programme du Sakifo et malversations financières

Bonsoir La Réunion - À la une de ce jeudi 22 janvier 2026 : - La Possession : un sapeur-pompier en intervention victime d'un coup de couteau, le Sdis 974 porte plainte - Foot : le joueur du PSG Lucas Hernandez accusé par d’ex-employés colombiens de traite d’êtres humains - Chambre d’agriculture : Olivier Fontaine appelle le monde agricole à se mobiliser mardi prochain - Sakifo : Jean-Louis Aubert, PLK, Eve La Marka, Asaf Avidan... le festival dévoile sa programmation - Malversations financières présumément liées à David Vital : 17 personnes condamnées après avoir plaidé coupable

Ce mercredi 21 janvier 2026, dans la soirée, un sapeur-pompier du Service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (Sdis), affecté au Centre d’incendie et de secours de La Possession a été violemment agressé et blessé par un coup de couteau alors qu’il intervenait avec son équipe pour porter assistance à une personne victime d’un malaise sur la voie publique. Il a été transporté à l’hôpital, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Face à la gravité des faits, le Sdis 974 a déposé plainte.

La justice enquête sur des accusations de traite d’être humains et de travail dissimulé après une plainte d’une famille colombienne visant le joueur du PSG Lucas Hernandez, des faits que l’international français et son épouse contestent.

Ce jeudi 22 janvier 2025, la Chambre d’agriculture de La Réunion a adressé ses vœux à la presse. À cette occasion, son président, Olivier Fontaine, a annoncé une mobilisation du monde agricole le mardi 27 janvier 2026, devant la préfecture, notamment aux côtés des syndicats des Jeunes agriculteurs (JA) et de la FDSEA.

Du 5 au 7 juin 2026, la ville de Saint-Pierre va vibrer au rythme du Sakifo. Ce jeudi 22 janvier 2026, l'organisation a dévoilé la programmation de ces trois jours de festivités. Jean-Louis Aubert, PLK, Helena, Riles, Asaf Avidan, Miki ou encore Magic System enflammeront les scènes du festival. La billetterie de cette 22ème édition ouvre ce jeudi.

(Actualisé) Ce jeudi 22 janvier 2026, 18 personnes ont comparu devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis selon la procédure de plaider-coupable pour abus de biens sociaux, de recel, blanchiment, faux et usage de faux. Les faits sont présumément liées à l'affaire mettant en cause l'homme d'affaire David Vital. 17 personnes ont été condamnées. Les peines vont de six mois de prison ferme sous bracelet à 60 jours - amendes (allant de 20 à 50 euros). L'un des mis en cause a refusé la procédure de plaider-coupable et sera jugé ultérieurement par le tribunal correctionnel.