Le Directeur de l’économie et de l’innovation du TO, Jismy Souprayenmestry, est décédé

Le Directeur de l’économie et de l’innovation du Territoire de l’Ouest, Jismy Souprayenmestry, est décédé ce jeudi 22 janvier 2026.

"Arrivé à la communauté d’agglomération, en 2022, Jismy Souprayenmestry a exercé ses fonctions avec rigueur, compétence et un sens aigu de l’intérêt général. Son action, son professionnalisme et ses qualités humaines sont unanimement reconnus par ses collaborateurs, ses partenaires et l’ensemble des acteurs économiques", salue le TO.

Le Territoire de l’Ouest "perd un cadre de grande valeur, dont l’engagement a marqué les politiques et projets menés au service du territoire".



"Le Président et l’ensemble des élus et agents du Territoire de l’Ouest adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues", écrit la collectivité.