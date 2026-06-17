Protection de l'enfance, logement social, assistants familiaux : trois combats portés par notre groupe, trois motions adoptées à l'unanimité

Lors de la séance plénière du 17 juin 2026, le groupe des Conseillers Départementaux de Saint-Denis a obtenu l'adoption à l'unanimité de trois motions fortes en faveur de la protection de l'enfance, du soutien aux assistants familiaux et de l'amélioration des conditions de vie des familles réunionnaises. (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La première motion vise à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Face à l'augmentation des signalements et au réexamen national de près de 70 000 procédures concernant des mineurs victimes, le groupe a demandé davantage de moyens pour les juridictions, les enquêteurs, les structures médico-sociales et les associations, ainsi qu'une meilleure coordination de l'ensemble de la chaîne de protection de l’enfance et soutenir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d’une proposition de loi Intégrale présentée en décembre 2025 par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez renforçant la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs.

La deuxième motion porte sur la situation des assistants familiaux, véritables piliers de la protection de l'enfance à La Réunion. Alors que près de 850 assistants familiaux accueillent plus de 2 200 enfants placés, le groupe a demandé un renforcement des moyens d'accompagnement, de formation, de soutien psychologique et de reconnaissance professionnelle afin de préserver la qualité de l'accueil des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.

Enfin, la troisième motion concerne la protection des familles réunionnaises face aux difficultés persistantes du logement social. Le groupe a demandé un audit indépendant de la SIDR, une réorientation des marges financières vers l'amélioration du cadre de vie des locataires et un plan d'action renforcé pour les résidences les plus en difficulté.

Enfin, le groupe « Une Ambition pour le Département » a exprimé sa vive inquiétude face à la trajectoire financière qui se dessine à travers le Compte Financier Unique 2025. Derrière un excédent budgétaire qui pourrait sembler rassurant, plusieurs indicateurs témoignent d'un affaiblissement progressif des capacités d'action du Département : baisse de l'épargne, diminution des marges de manœuvre et recul des crédits consacrés à des secteurs essentiels comme l'insertion, le logement, l'agriculture, et plusieurs volet social et la solidarité. Dans un territoire où près de 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et où près de 99 000 personnes sont allocataires du RSA, cette évolution suscite une préoccupation majeure. Alors que de nombreux départements français alertent déjà sur leur incapacité à assumer pleinement leurs missions sociales, nous refusons que La Réunion emprunte la même trajectoire. Le Département demeure aujourd'hui le principal rempart contre la précarité et l'exclusion.

Plus que jamais, l'État doit entendre les réalités réunionnaises et donner à notre collectivité les moyens de répondre aux besoins croissants de la population. Plus que jamais, nous resterons mobilisés pour défendre une ambition simple : un Département fort, capable de protéger, d'accompagner et de préparer l'avenir des Réunionnaises et des Réunionnais.

Groupe "Une Ambition pour le Département" : Monique Orphé – Brigitte Adame – Alexandra Clain David Belda – Gérard Françoise – Jean-François Hoareau – Virgile Kichenin