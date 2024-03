Quartiers sensibles, quelle place des acteurs de l’éducation spécialisée ?

L’imbrication de différents facteurs tels que la pauvreté, le chômage, l’échec scolaire, le manque de formation, la non-intégration, la discrimination, l’ascenseur social en panne…etc, a conduit à ce que certains jeunes des quartiers défavorisés à se convertir en “zones de désordre social”. Alors qui serait le mieux placé pour prendre en charge le malaise qui transparaît en dehors l’aspect “sécuritaire” ? (photo sly/www.imazpress.com)

Aujourd’hui, l’urgence politique de la commande publique est en effet de rétablir l’ordre Républicaine. C’est nul doute la priorité numéro un. Mais attention de ne pas oublier le rôle clé que jouent les éducateurs de rue, les médiateurs, les associations, les familles...etc, pour retisser le lien avec cette jeunesse dans ces quartiers sensibles et en perdition.

D’ailleurs très souvent, policiers, ambulanciers, pompiers, mais aussi les médecins, se retrouvent fréquemment dans l’impossibilité d’intervenir en raison des agressions ou caillassages des véhicules voire des pharmacies. Ce sont les symptômes d'un malaise qu'on doit aussi analyser. Pourquoi s'attaquent-ils à ceux qui nous protègent, nous soignent et nous aident ?

Dans les années 1990, c’étaient les “grands frères” de l’époque (les animateurs de quartier) qui se mobilisaient dès qu’un incident se produisait pour éviter que la violence dégénère. Eux, comme les autres intervenants incarnaient une sagesse que les jeunes ne percevaient plus dans le reste de la société.

Cependant, si l’on veut contribuer à “redresser” ces quartiers en difficultés, on ne pas peut le faire qu’avec une politique sécuritaire. La mobilisation de plus d’acteurs de proximité investis, expérimentés et particulièrement formés à l’exercice de leur métier comme des éducateurs de rue, qui connaissent ces problématiques. C'est eux qui peuvent gérer ces situations compliquées et difficiles si on leur donne les moyens.

Dès lors, l’organisation de la réunion de cet après-midi sera l’occasion de formuler le vœu de plus de moyens humains, en police, gendarmerie mais aussi d’une meilleure politique de prévention spécialisée avec plus de professionnels qualifiés.

En finalité, avec les moyens supplémentaires de l’Etat, du Département....etc, la prévention spécialisée pourra mieux étendre ces actions auprès de ce public et de ces quartiers en grande difficulté. Comme disait un ancien "La relation sociale est le fondement de la vie en société" et j’ajouterai aujourd'hui le fondement de notre bien vivre-ensemble. C'est la clé d'un avenir apaisé, me semble-t-il de s'attaquer le mal à sa racine.

Jean Claude Comorassamy