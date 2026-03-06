Quel statut juridique pour les Femmes au foyer en ce 8 mars 2026 ?

À l'heure où les nombreux documents administratifs, demandant le type de votre emploi, alors bien même que la femme au foyer est malheureusement désignée sans emploi. Bien que cela peut sonner comme démodé voire bizarre pour certains, mais reste néanmoins le quotidien d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. La question se pose, quel statut juridique pour les femmes ou hommes au foyer en ce 8 mars 2026 ? (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Cette année encore, nous honorons l’héritage des femmes qui se sont précédées dans des périodes difficiles surtout à La Réunion. Celles qui se sont aussi mobilisées, qui ont résisté et jeté avec d'autres les bases des droits que nous détenons aujourd’hui. Ce combat est loin d’être terminé pour les femmes réunionnaises, alors que l'héritage et la lutte restent invisibles surtout dans les usines sucrières et dans les plantations durant la période de colonisation voire avant.

Pour beaucoup de ces femmes, leur rôle au foyer s'est inscrit dans une longue tradition historique où, bien souvent, l’organisation domestique et la prise en charge des enfants étaient des responsabilités attribuées presque exclusivement aux femmes.

Si ce rôle était largement socialement imposé à l'époque, aujourd’hui, la réalité de la femme au foyer peut être envisagée sous un autre angle.

- La femme au foyer désignée sans emploi -

Ces femmes ont consacré la vie entière à leur foyer et à leur mari comme la "norme" de l'époque. À cuire les repas, les apporter parfois à l'usine, s'occuper des nombreuses tâches ménagères, à de l'éducation des enfants, à faire des courses.... etc, etc. Une vie de labeur autant que les hommes, pourtant elles n'ont jamais eu de reconnaissance qu'elles méritent, alors que bien souvent, elles abattent un travail de "titan" à temps plein.

De plus, il n'est pas rare que les mères au foyer croient que leurs compétences n'ont aucune valeur dans le monde du travail, alors que c'est loin d'être le cas. Eux, qui ont élevé une famille de 8 à 10 enfants très souvent.

C'est ainsi en cette journée, j'ai voulu mettre en lumière ces nombreuses femmes réunionnaises pour leur rendre hommage qui leur est dû était indispensable à mes yeux dont ma maman de 95 ans. Elles sont nombreuses à avoir été oubliées surtout dans les usines sucrières et dans les plantations dont elles se sont illustrées.

- Mèt an lèr bann fanm Stella -

Mettre à l’honneur les figures d’hier, les ouvrières et les femmes au foyer de l'usine sucrière de Stella symboles de la lutte, est devenu un devoir aujourd'hui. Car à cette époque-là, dans un couple beaucoup de femmes restaient à la maison.

De plus en écrivant le livre "Léritaz nout zansèt Stella"(Komkifo-éditions) nourri aux nombreux témoignages et de mon vécu personnel, que j'ai pris encore plus conscience des défis et difficultés auxquels ces femmes se sont confrontées durant cette période, et surtout de ce manque de reconnaissance manifeste aujourd'hui encore.

Tout en espérant que ce message sera entendu par nos élus. Et que Mesdames et Messieurs les Parlementaires pourront porter le débat à l'assemblée, d'un statut juridique à toutes ces femmes au foyer qui se sont dévouées corps et âme à la famille, de plus elles sont devenues des figures mémorables à La Réunion. Plus que jamais la balle est dans le camp de nos politiques.

Jean Claude Comorassamy