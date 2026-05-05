Question au gouvernement : dossier Tereos et filière canne

Madame la Ministre des Outre-mer, en annonçant l'ouverture du capital de ses sucreries à La Réunion, la multinationale Tereos a déclenché un séisme sur notre île. En missouk, à l'abri des regards, le groupe TEREOS, l'un des cinq plus gros profiteur de la PAC, gavé par les subventions publiques, se prépare à vendre au groupe "La Martiniquaise" les sucreries de La Réunion.

L'État ne doit pas, ne peut pas rester les bras croisés dans cette affaire. Les enjeux économiques, sociaux et politiques sont énormes. La filière canne ce ne sont pas uniquement 15 000 emplois directs, indirects et induits chez nous. La canne à sucre c'est l'Histoire de La Réunion, elle a façonné non seulement la géographie de notre île mais aussi son peuplement. Que nous le voulions ou non, nous sommes toutes et tous les héritiers de cette histoire.



Madame la Ministre ma question est donc simple : allez-vous rester les bras croisés à contempler le désastre annoncé ou allez-vous, enfin, vous décider à agir ? L'État est-il prêt à soutenir les planteurs de canne réunionnais qui s'organisent pour prendre le contrôle de leur outil de travail, sous la forme d'une coopérative ?



Nous voulons, à La Réunion, rester maîtres de notre destin. Le savoir-faire, le marché, l'industrie : tout est là ! Il manque uniquement la volonté politique du gouvernement. Le modèle réunionnais, agricole et industriel, est prêt ! Nous sommes prêts !



Alors vous madame la Ministre, êtes-vous prête, à tordre le bras de Téréos et à aider nos planteurs et nos industriels ? Êtes-vous prête, vous madame la Ministre, à nous aider à développer La Réunion plutôt que de rester spectatrice ? Êtes-vous prête, vous madame la Ministre, à privilégier l'intérêt général et l'intérêt supérieur de La Réunion contre les intérêts des multinationales ?