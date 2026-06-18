Rappel des engagements pris envers les agents territoriaux

Durant la campagne électorale, de nombreux candidats aux fonctions de maire ont pris 5 engagements publics devant les électeurs et les personnels. Aucun agent communal ne perdra son emploi, les contrats seront renouvelés sur la base du mérite et du service rendu, pas de clientélisme : pas d’embauche de proches. Le dialogue social avec les organisations syndicales sera respecté. Les dépenses de fonctionnement, y compris les indemnités des élus, seront maîtrisées.Or, une fois élus, certains d’entre vous prennent des décisions qui s’éloignent de ces engagements. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Nous constatons notamment :

Des réductions unilatérales de rémunération, sans changement de fonctions, de grade ou de responsabilités, en contradiction

avec les principes du RIFSEEP, régime indemnitaire de la fonction publique ;

La création de postes de cabinet, parfois occupés par des membres de la famille des élus. Le non-respect de l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel.

L’augmentation des indemnités des élus alors que les budgets de fonctionnement sont présentés comme contraints.

Les personnels territoriaux sont au contact quotidien des usagers. Ils assurent l’accueil des enfants, la sécurité, la restauration la culture, l’état civil,l’entretien des communes... Ils ne devraient pas subir de précarité professionnelle ou d’insécurité indemnitaire.

- La confiance repose sur la parole donnée -

Mesdames et Messieurs les Maires, la confiance repose sur la parole donnée. Un agent ne devrait pas avoir le sentiment que les règles qu’on lui impose ne s’appliquent pas à ceux qui les édictent.

Nous vous demandons donc : de respecter pleinement les règles, garanties et principes de la fonction publique territoriale, notamment en matière de rémunération et d’égalité de traitement ;

De garantir une totale transparence sur les recrutements de cabinet et l’évolution des indemnités des élus ;

De rétablir un dialogue social sincère et loyal, avec consultation préalable des instances sur toute décision impactant les agents.

La population vous a fait confiance. Les agents font fonctionner vos communes.

Ne trahissez ni l’une ni les autres.