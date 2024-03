Rapport de la Cour des comptes : changement climatique, nou lé pa pré di tou

La cour des comptes dans son dernier rapport est formelle : les collectivités ultramarines ne sont pas au rendez-vous en matière d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique. La stratégie nationale Basse carbone adoptée en 2019 est pourtant clair. Pour maintenir la température en dessous des 1,5°C et assurer la vie sur Terre, les Français doivent diviser leur empreinte carbone par 5, soit passé de 10 tonnes Co2eq à 2 tonnes dans 25 ans ! Un défini colossal est devant nous !

Les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sont trop grands pour ne pas faire du changement la priorité des responsables élus de demain. C’est pour cette raison, que la Voix citoyenne – La Réunion fera de la lutte contre le changement climatique, la mère de toute les batailles dès 2026. Il ne peut pas avoir d’avoir de vie digne et durable sur cette île si nous n’activons pas dès maintenant les leviers des transitions écologiques et sociales.

Planter de arbres et les ramassages de déchets sont insuffisants. Le temps de l’inaction est révolu !

Ainsi, notre future majorité à Saint-Denis, réalisera un nouveau Plan local d’Urbanisme (PLU), qui sera adapté aux effets du changement climatique et aux transitions. Nous ferons le choix de freiner l’urbanisation pour protéger les espaces agricoles et les espaces naturels. A la majorité socialiste qui dit "Oui au béton et à l’urbanisation depuis 16 ans", nous répondons "Oui à la Nature" ! Le temps des projets pharaoniques qui engloutissent la terre de notre commune sera fini. Nous amplifierons la débétonisation de certains espaces tant dans les hauts que des les bas pour faciliter l’infiltration des eaux dans le sol et redonner à la

place aux arbres endémiques de notre commune.

Par ailleurs, avec notre majorité à la CINOR, nous entamerons le vaste chantier de la gestion des eaux pluviales sur Saint-Denis. Pour une ville de 150 000 habitants, Saint-Denis n’est pas adaptée à cet enjeu. Le cyclone Belal et les fortes pluies qui surviennent en été, montrent comment de nombreux quartiers de la commune se retrouvent sous l’eau. Ce chantier sera long et couteux. Mais pour protéger la population et le monde économique dionysien nous devons le faire.

Nous sommes convaincus que l’atténuation du changement climatique se fera à travers une révolution agricole. Révolution agricole qui préservera la qualité de nos sols, freinera l’effondrement de la biodiversité et créera de la richesse économique non délocalisable. Agriculteurs de Saint-Denis, nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans cette évolution durable, qui respecte les Humains et la terre réunionnaise.

Enfin, avec nos partenaires, les personnes les plus précaires, qui seront les premières victimes des effets du changement climatique, ne seront pas abandonnées. Nous travaillerons à réduire leur vulnérabilité par des actions concrètes et du quotidien. Nous ne sommes pas des "bon dié", mais nous donnerons toute notre énergie et notre intelligence pour libérer les plus pauvres du poids du climat !

Chacun.e, nous agissons déjà dans notre quotidien avec les écogestes. A présent, prenons le pouvoir par qu’il devient impératif de faire de La Réunion une île capable d’affronter avec courage le dérèglement climatique et les transformations sociales qui lui sont associées.