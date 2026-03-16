Réaction de La Voix Citoyenne aux résultats du premier tour

À l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires à Saint-Denis, Giovanni Payet, tête de liste de La Voix Citoyenne, prend acte des résultats définitifs et tient à féliciter Ericka Bareigts pour sa victoire dès le premier tour, qui lui permet d’entamer un deuxième mandat à la tête de la commune.

Cette victoire intervient au terme d’une campagne intense, durant laquelle tous les moyens légaux ont été utilisés, parfois à la limite, et au cours de laquelle plusieurs dérapages ont été constatés. À deux reprises, La Voix Citoyenne a alerté sur certaines pratiques qui interrogeaient le respect du cadre électoral.

L’abstention : première gagnante de ce scrutin

Mais au-delà de l’issue du scrutin, le véritable enseignement de cette élection reste le niveau élevé de l’abstention. À Saint-Denis, la participation au premier tour s’établit à 45,26 %. Cette réalité reste préoccupante : une majorité de Dionysiennes et de Dionysiens ne s’est pas exprimée en faveur de la politique municipale actuelle. Entre abstention, votes blancs et votes nuls, 56,6 % des électeurs ont choisi de ne pas se rendre aux urnes ou de marquer leur désaccord.

Pour La Voix Citoyenne, ce constat traduit une défiance persistante envers la vie politique locale. Beaucoup d’habitants ne se sentent plus représentés et doutent de la capacité des responsables publics à agir dans l’intérêt général. C’est précisément pour répondre à cette crise démocratique que notre mouvement s’est engagé dans cette élection.

Une réelle dynamique et un programme exemplaire

Malgré le résultat final, La Voix Citoyenne enregistre une dynamique encourageante. Le mouvement a doublé son nombre de voix par rapport à la première échéance électorale à laquelle il avait participé, preuve qu’une partie croissante de la population est attentive à une autre manière de faire de la politique.

Autour de Giovanni Payet, une équipe issue de la société civile a su se mobiliser, porter un projet et créer une énergie nouvelle. Surtout, La Voix Citoyenne est fière d’avoir maintenu un cap clair et exemplaire, dans le respect strict des règles électorales et d’une éthique politique assumée.

Le programme présenté aux électeurs est le fruit d’un travail de co-construction mené sur plusieurs mois, notamment à travers une enquête citoyenne réalisée en 2024 et 2025, qui a permis de recueillir les priorités et les préoccupations des habitants.

Cette démarche a abouti à une proposition électorale fidèle aux valeurs que nous défendons : transparence, exemplarité, probité, participation citoyenne et engagement pour l’intérêt général.

La Voix Citoyenne reste convaincue que la politique locale doit se transformer en profondeur.

Redonner confiance, retisser le lien démocratique et replacer les citoyens au cœur des décisions demeurent des objectifs essentiels.

Le travail engagé ne s’arrête pas avec cette élection. La Voix Citoyenne poursuivra son action pour faire vivre une démocratie locale plus ouverte, plus transparente et plus participative à Saint-Denis. Ce mouvement associatif va donc se transformer en parti politique dans les prochaines semaines afin de prendre part activement aux différents rendez-vous électoraux à venir.

La Voix Citoyenne – Saint-Denis

Liste conduite par Giovanni Payet