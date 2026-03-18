Réflexion d'une intercommunalité plus solidaire et d'un CIAS pour l'Ouest

La campagne électorale rentre dans sa dernière ligne droite à Saint-Leu où deux candidats s'affrontent pour conquérir la mairie ce dimanche. Malheureusement en les écoutant, nous remarquons une totale absence de l'intercommunalité dans les débats, encore moins à construire une solidarité plus soutenue aux petites communes que d'un contour d'une présidence tournante aux cinq communes (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis la loi NOTRe de 2015, les intercommunalités prennent en charge de plus en plus de compétences que ce soit, transport, développement économique, aménagement du territoire, gestion des déchets, fiscalité locale ou encore transition écologique...etc.

Pourtant, leur fonctionnement institutionnel et d'une politique plus solidaire, clé de voûte de l'intercommunalité, me semblent largement absent du débat politique actuel. A quand une réflexion pour que l'intercommunalité du Territoire l'Ouest (TO) renforce une cohésion territoriale plus solidaire ? On ne peut pas toujours laisser les grosses communes manger les petites.

À ce sujet, je suis très satisfait des échanges nourris des projets avec les deux colistier(e)s du candidat Thierry Robert dernièrement, qui sont venu(e)s me rencontrer dans un espace informel pour parler aussi les diverses problématiques de la commune. Ce fut pour moi un vrai honneur de les rencontrer, d'échanger pour construire St-Leu vers une vision 2040.

Cette rencontre riche s'est construite d'abord sur l'histoire commencée par le premier syndicat intercommunal à vocation multiple de La Réunion de l'époque (SIVOMR), créé en 1983 dont moi-même était élu à l'époque, dont Paul Vergés une fois de plus a été ce visionnaire..

Que ce soit, l'amélioration des services publics, accompagner les mutations économiques et sociales, la coopération entre les communes, la création d'un CIAS de l'Ouest (Centre Intercommunal d'Action Sociale de l'Ouest) tout ce qui peuvent contribuer activement au développement harmonieux de la commune et à l’amélioration de la qualité de vie et le social ont été abordés....

Je les remercie sincèrement de m'avoir écouté et la place qu'ils m'ont donnée dans ce court instant et peut-être demain mettre sur le marbre les quelques projets distillés s'ils sont élus. Mon objet reste le partage des idées et une vision de St-Leu demain.

En finalité, la solidarité reste un puissant moteur de la cohésion intercommunale, encore faut-il la faire vivre dans une politique équitable. C'est le vœu que je me nourris humblement pour le St-Leu de demain

Jean-Claude Comorassamy