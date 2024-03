Réforme de l’ALD : "un coup inacceptable porté aux personnes malades"

L’UFR apprend avec stupeur et indignation que le gouvernement envisage de toucher à la prise en charge des affections de longue durée. L’ALD est pourtant l’un des mécanismes clés de notre système de santé solidaire, qui permet à toutes les personnes nécessitant un traitement prolongé et particulièrement coûteux d’accéder aux soins. Les affections longue durée concernent 20% de la population française, soit 13 millions de personnes. Cette annonce constitue un signal alarmant pour la santé de nos concitoyens et plus particulièrement pour la santé des femmes.

L’UFR dénonce ce coup inacceptable porté aux personnes malades et rappelle que l’ALD permet la prise en charge à 100 % par l’assurance-maladie de pathologies qui nécessitent un traitement prolongé. Mais il reste des frais qui sont à la charge des malades : il existe aussi "des dépassements d'honoraires", "des franchises médicales" ou encore "le forfait journalier hospitalier" dont ces malades ne sont pas exonérés.

La liste des ALD compte 30 pathologies, parmi lesquelles le cancer du sein et du col de l’utérus. Et si, en quelques années, on arrive à remettre totalement les femmes souffrant de ces pathologies, c’est bien grâce au système de l’ALD.

Les chiffres parlent d’eux mêmes : selon l’association Rose up, près de 2/3 d’entre elles souffrent de séquelles jusqu’à 5 ans après le diagnostic, générant mécaniquement des dépenses de santé dont elles ne sont pas responsables.

Rappelons par ailleurs que le cancer précarise : une personne sur 5 en emploi au moment du diagnostic ne l’est plus 5 ans après et plus du quart d’entre elles voient leurs revenus baisser avec un risque accru de fragilité chez les femmes, en particulier celles qui vivent seules avec des enfants à charge et/ou travaillant à temps partiel.

Dans la liste des ALD, figure aussi la maladie d’Alzheimer. La part des femmes bénéficiant de la prise en charge affection longue durée de cette maladie est de 72%. Elles sont 74% pour la polyarthrite rhumatoïde et 73% pour la sclérose en plaques ( source : données 2022 de l’assurance maladie).

Les femmes, déjà plus précaires, seraient les premières touchées par cette réforme infâme.

Toucher aux ALD, c’est renoncer au principe même de la sécurité sociale qui suppose une solidarité avec les personnes malades . Ces économies dans les poches des patients doivent cesser.

L’Union des Femmes Réunionnaises