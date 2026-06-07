Remaniement du secrétariat départemental de la FSU974

Le Conseil délibératif fédéral départemental (CDFD) a procédé à un remaniement de son secrétariat afin de poursuivre les travaux de la fédération et de mettre en œuvre les orientations décidées collectivement. Jocelyne Latchimy demeure secrétaire départementale de la FSU. Antoine Laurenti, jusqu’alors secrétaire adjoint, devient co-secrétaire départemental aux côtés de Jocelyne Latchimy, renforçant ainsi la direction collégiale de la fédération (Photo FSU)

Par ailleurs, Jean-Roland Ruffier est désormais trésorier. Il sera accompagné dans ses missions par Arnaud Dambreville, qui rejoint le secrétariat en qualité de trésorier adjoint.



Cette nouvelle organisation du secrétariat fédéral s’inscrit dans la continuité des engagements portés par la FSU.



