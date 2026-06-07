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Tribune libre de la FSU

Remaniement du secrétariat départemental de la FSU974

  • Publié le 7 juin 2026 à 09:56
  • Actualisé le 7 juin 2026 à 09:57
Bureau FSU

Le Conseil délibératif fédéral départemental (CDFD) a procédé à un remaniement de son secrétariat afin de poursuivre les travaux de la fédération et de mettre en œuvre les orientations décidées collectivement. Jocelyne Latchimy demeure secrétaire départementale de la FSU. Antoine Laurenti, jusqu’alors secrétaire adjoint, devient co-secrétaire départemental aux côtés de Jocelyne Latchimy, renforçant ainsi la direction collégiale de la fédération (Photo FSU)

Par ailleurs, Jean-Roland Ruffier est désormais trésorier. Il sera accompagné dans ses missions par Arnaud Dambreville, qui rejoint le secrétariat en qualité de trésorier adjoint.

Cette nouvelle organisation du secrétariat fédéral s’inscrit dans la continuité des engagements portés par la FSU.

 

FSU, Tribune libre

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