Remerciements aux électrices et électeurs de la 6ème circonscription de La Réunion

Tribune libre de Johny Adekalom et Cindy Barbe

Chères électrices, chers électeurs de la 6ème circonscription de La Réunion, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes et à tous pour la confiance que vous nous avez accordée lors de ce premier tour des élections législatives. Votre soutien indéfectible et votre participation active témoignent de votre engagement pour notre circonscription et pour notre avenir commun.

Les valeurs de liberté et de démocratie ont été au cœur de cette campagne, et nous sommes fiers de constater que vous avez répondu présent pour défendre ces principes fondamentaux.

Votre voix est précieuse et essentielle dans ce processus démocratique.

À l'approche du second tour, nous encourageons chacun d'entre vous à continuer à exercer ce droit fondamental qu'est le vote. Nous respectons pleinement la diversité d'opinions et le libre arbitre de chaque électeur. C'est en toute liberté que vous choisirez la direction que vous souhaitez donner à notre circonscription.

Le combat pour nos valeurs communes continue, et votre participation est la clé pour construire un avenir meilleur. Nous resterons toujours à l'écoute de vos préoccupations et de vos aspirations.

Merci encore pour votre confiance et votre engagement. Librement et démocratiquement, Tous pour la Réunion, Engageons-nous !

Johny Adekalom et Cindy Barbe