Renouvellement de la flotte de pêche réunionnaise

Par courrier du 11 mars 2024, j'ai adressé au Président de la République les inquiétudes des acteurs de la pêche qui étaient réunis au sein du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de La Réunion

C’est après une lutte acharnée et des revendications sans répit que la flotte de pêche réunionnaise sera renouvelée cette année. Le secteur de la pêche connaît des périodes difficiles depuis plusieurs années mais la décision de la Commission européenne est une reconnaissance de notre potentiel.

Notre avenir maritime repose sur nos « ti péshér » qui représentent pas moins de quarante bateaux. Le refus des aides a souvent été conditionné au prétexte de la mise en péril des ressources provoqués par la présence de grands chalutiers présents dans notre Océan.

La décision de la Commission européenne ouvre désormais une nouvelle page pour la prospérité économique de nos « ti péshér ».

L’autonomie alimentaire de notre île passe par le droit de nos pêcheurs à avoir du matériel performant et de qualité pour pouvoir pratiquer leur activité professionnelle, c’est un pas en avant pour notre économie locale. C’est un geste d’autant plus fort que la quantité de poissons pélagiques pêchés par l’ensemble de nos pêcheurs de La Réunion s’élève à 4 000 tonnes par an alors que 655 000 tonnes par an sont prélevées par la totalité des armements dans l’Océan Indien. Ce renouvellement était donc urgent et répond enfin aux attentes des pêcheurs.

Les aides financières étaient vivement attendues et nous ne pouvons qu’être satisfait d’avoir eu une réponse positive à notre demande.