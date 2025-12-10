Respectons le débat démocratique !

Je souhaite aujourd’hui réagir à une vidéo générée par intelligence artificielle, publiée sur les réseaux sociaux, et irrespectueuse envers la mémoire de Michel Fontaine (Photo D.R.)

Je tiens à le dire : je suis profondément choqué par cette mise en scène. Ce n’est pas seulement une affaire politique, c’est avant tout une question de respect humain. On parle d’un homme décédé, d’une famille dans le deuil, d’une ville entière marquée par son histoire.

Ce type de pratiques n’a rien à faire dans une campagne électorale et nuit directement à la qualité du débat public. Je rappelle que la diversité des opinions est une richesse, et qu’on peut être en désaccord sans sombrer dans l’irrespect ou la manipulation.

Restons concentrés sur l’essentiel : les programmes, les valeurs, et l’avenir de Saint-Pierre.

Bernard Von-Pine

candidat aux élections municipales de Saint-Pierre

