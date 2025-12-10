Réunion du groupe technique restreint du Conseil académique des langues régionale

Le plan stratégique académique 2025/2029, dont l’élaboration relève de la compétence exclusive des autorités académiques, est désormais officiel et ce, sans même qu’il ait été soumis à l’avis du CALR (Conseil académique des langues régionales) comme prévu par les textes. La quintessence de la "politique linguistique académique" y tient en quelques lignes seulement (Photo : sly/www.imazpress.com)

Action 23

" ...Poursuivre la valorisation du créole dans les écoles et les établissements pour une meilleure connaissance et prise en compte du contexte territorial dans les apprentissages...

Action 27

"...Promouvoir la culture et la culture locale à travers des partenariats renforcés avec les acteurs locaux...»

L’indigence de la formulation dans un document-cadre de cette importance révèle, s’il en était besoin, que les engagements pris par le Recteur pour la prise en compte des fondamentaux du PELCR - notamment les finalités de cet enseignement - "à hauteur de 80%" ne sont pas respectés . Le mépris institutionnel y aussi présent quand notre culture n’est pas nommée. Les "locaux" apprécieront !

Ces objectifs hautement stratégiques étant définis, le projet de "Plan d’actions académiques LCR - Créole réunionnais 2025/2029", qui sera soumis vendredi 12 décembre à l’examen d’un Groupe technique restreint, ne pouvait être que de la même veine. Nous le soumettrons d’ailleurs à l’expertise de linguistes extérieurs et leurs conclusions seront présentées lors du prochain CALR.

D’ores et déjà, une chose est certaine : ce plan ne répond absolument pas aux enjeux linguistiques, éducatifs, culturels et sociaux de la Réunion et il ignore le rôle central du bilinguisme qui devrait être le zarboutan de toute politique linguistique dans notre péi.

Dans ces conditions, le MLK, fidèle à ses valeurs et aux objectifs inscrits dans ses statuts, appelle au boycott des travaux de ladite commission. Nous refusons de cautionner une politique "linguistique" dont la finalité est écrite noir sur blanc dans un rapport d’étape sur la mise en œuvre du PSA 2021/2025 signé par l’IEN du 1 er degré Chargée de mission Plan langues, l’IA-IPR

Coordonnatrice du pôle LVE et la représentante de la DRAREIC :

"...Mieux se connaitre pour construire une identité nationale, européenne et internationale..." Au prix du krazé-pilé nout kalité rényoné, de l’éradication de notre langue, de l’effacement de notre indiaocéanité ?

Réunionnaises, Réunionnais, nous sommes à un tournant historique du combat pour une politique linguistique respectueuse de l’identité réunionnaise et des droits linguistiques et culturels des marmay lékol. Jamais la cause que nous défendons n’a rassemblé autant de forces et nous avons donc l’ardente obligation d’assumer nos responsabilités. Le MLK le fera en lançant, au début de l’année 2026, une grande mobilisation pour anlériz nout kalité rényoné, dont les modalités – y compris une réunion d’organisation prévue pour le 13 janvier - seront précisées ultérieurement.

Pour le MLK

Michaël Crochet et Nadia Saint Omer