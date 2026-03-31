Réunion en préfecture sur la hausse des carburants : les parlementaires mobilisés pour protéger le pouvoir d’achat des Réunionnais !

À l’issue de la réunion organisée en préfecture, consacrée à la situation préoccupante des prix des carburants, nous tenons à saluer l’initiative du préfet d’avoir convié l’ensemble des parlementaires afin de dresser un état des lieux précis et d’échanger sur les réponses à apporter face à cette crise. (Photo Photo www.imazpress.com)

Sur un territoire marqué par une vie chère particulièrement prégnante, cette hausse brutale des prix des carburants constitue une préoccupation majeure pour les ménages réunionnais. Elle impacte directement leur pouvoir d’achat et fait peser un risque réel de répercussions sur l’ensemble des prix.

Nous avons pris acte des annonces du Gouvernement visant à atténuer les effets de cette crise, notamment la mise en place d’un chèque énergie d’un montant forfaitaire de 153 euros pour les ménages les plus modestes. Toutefois, nous demandons des précisions quant aux modalités d’attribution de cette aide.

Face à l’ampleur de la situation, nous avons formulé plusieurs propositions concrètes.

Nous appelons les pétroliers à prendre leur part de responsabilité en participant à l’effort collectif. Compte tenu des bénéfices importants réalisés ces dernières années, 30 millions d’euros en 2024, il est légitime qu’ils participent à la limitation de la hausse des prix à la pompe par un effort significatif.

Par ailleurs, nous proposons l’étude d’un gel temporaire des prix sur certains produits essentiels afin de protéger immédiatement les consommateurs. Dans le même esprit, nous plaidons pour une mobilisation renforcée du bouclier qualité-prix, outil structurant à La Réunion, qui pourrait être adapté au contexte actuel afin de limiter les effets indirects de la hausse des carburants sur les prix pratiqués dans la grande distribution.

Nous réaffirmons notre pleine mobilisation aux côtés des Réunionnaises et des Réunionnais face à cette crise inédite. Nous continuerons à porter des propositions concrètes et à veiller à ce que des réponses rapides, justes et efficaces soient apportées pour préserver le pouvoir d’achat des familles.

Audrey Bélim, sénatrice de la Réunion et Philippe Naillet, député de la Réunion