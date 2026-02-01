Ron’kozé de Bérive : Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir fait vivre la démocratie de proximité

Ce dimanche 1er février, la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir, menée par Alexis Chaussalet pour les élections municipales de mars 2026 a organisé un ron’kozé dans le quartier de Bérive devant plus de 130 personnes. Ce temps d’échange a permis à de nombreuses habitantes et de nombreux habitants de prendre la parole sur leur quotidien, leurs difficultés mais aussi leurs espoirs, dans un quartier confronté à l’isolement, au manque d’animations et à des difficultés de mobilité.

Les échanges ont permis de mettre en lumière la réalité du quartier à Bérive, caractérisé par un déficit de vie collective structurée et un sentiment d’abandon persistant, touchant tout particulièrement la jeunesse.

Pourtant, les ressources existent : solidarités de voisinage, associations, pratiques sportives — notamment le football —, liens intergénérationnels.

Autant de forces qu’il convient de soutenir et de valoriser pour lutter durablement contre l’exclusion et recréer du lien social.

La question de l’école a occupé une place centrale dans les discussions. L’état du bâti scolaire, peu adapté aux conditions climatiques, le manque d’espaces végétalisés et d’ombre ont été largement évoqués. Rénover les écoles, planter des arbres, garantir des conditions d’apprentissage dignes pour les enfants et de bonnes conditions de travail pour les équipes éducatives constituent des priorités essentielles.

Ce ron’kozé a également rappelé la nécessité d’élus de proximité, présents sur le terrain, capables d’écouter, d’agir et de retisser le lien entre les générations.

La création de Kaz 2 Kartié (K2K), lieux de vie et de services ancrés dans les quartiers, répond à cette ambition de redynamisation de la vie locale et de renforcement du lien social.

Au nom de la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir, Alexis Chaussalet a remercié les hôtes pour leur accueil, salué le courage des participantes et participants, et souligné la qualité d’une équipe citoyenne engagée. Il a rappelé que personne n’est condamné à subir, qu’une autre voie est possible, et que la richesse du Tampon réside avant tout dans celles et ceux qui vivent et s’engagent sur le territoire.

Depuis mai 2024 et la grande consultation citoyenne lancée par l’équipe, la démarche portée par Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir repose sur une conviction forte : la parole de toutes et tous compte. C’est cette dynamique démocratique que la liste souhaite porter pour la commune du Tampon, afin de reconstruire une ville qui écoute, associe et agit avec ses habitantes et habitants.

Cette ambition se traduit par des engagements clairs : abolition des frais de représentation dès le premier conseil municipal, investissement renforcé dans le bâti scolaire avec notamment un•e ATSEM par classe afin de garantir des conditions optimales d’apprentissage, démocratisation du sport par des subventions transparentes et équitables, ou encore repenser la mobilité, notamment par une meilleure liaison entre Le Tampon et Saint-Joseph via Bérive.

Le ron’kozé de Bérive constitue un moment important de cette démarche collective. Parce qu’aucune voix ne doit manquer. Parce que la ville que nous voulons construire est celle qui n’oublie personne, y compris celles et ceux que l’on considère trop souvent comme à « l’écart ». Une ville fondée sur la proximité, la simplicité et le lien social.

Alexis Chaussalet et la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir invitent l’ensemble des habitantes et habitants à participer au grand meeting de présentation de la liste, le vendredi 6 février au 5 bis rue du Docteur Henri Roussel à 18h, afin de poursuivre cette dynamique collective et construire ensemble l’avenir du Tampon.

Alexis Chaussalet

Et la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir