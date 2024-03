S'en prendre aux personnes malades : jusqu'où ira ce gouvernement ?

Par la voix de Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, le gouvernement dit vouloir "réfléchir à la pertinence du dispositif de prise en charge des ALD (affections de longue durée) qui date des années 1980".

Ce gouvernement nous étonnera toujours par sa lâcheté et son égoïsme.

Il assure vouloir "ouvrir une discussion avec les associations de patients et les médecins" et qu’il n’est pas certain de toucher à ce

dispositif indispensable pour 13 millions de personnes en France.

Pourtant, 25 associations de malades chroniques ont déjà écrit au ministre délégué.

Protéger les plus fragiles, c’est le rôle de l’État. Ce gouvernement se désengage clairement de cette mission majeure.

Les cotisations des complémentaires santé n’ont jamais été aussi élevées. Ce qui est évident c’est qu’elles augmenteront si l’État se

désengage. C’est encore un cadeau aux grosses entreprises.

Les Réunionnaises et les Réunionnais souffrent déjà des différentes hausses de prix (électricité, denrées alimentaires, logement, billets

d’avion...). Une récente étude a montré qu’en 2024, 50% des Français prévoyaient de réduire leur consommation de produits d'hygiène.

Même si l'État a récemment abondé de 40 millions notre CHU, s'en prendre à l'ALD c'est glisser vers une précarisation du secteur de la santé. L’ALD est un dispositif de solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin en permettant de prendre en charge les soins, les

examens ou encore les frais de taxis. Ces derniers se sont mobilisés pour être au plus près des patients qui en ont besoin mais même leur convention a été récemment remise en cause. C’est pourquoi sur 30 pathologies qui sont concernées, parmi elles, certains cancers, le diabète, très répandu sur notre île, les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, la sclérose en plaque, la mucoviscidose, l’ALD ne doit être questionné sous aucun prétexte.

Les annonces de coupes budgétaires s’enchaînent en ce début d’année.

Le gouvernement pourrait mettre en place la taxation des "superprofits", le rétablissement d’un vrai impôt sur la fortune...

Mais non, il s’en prend, une fois encore, aux plus vulnérables, aux personnes malades.

Nous ne le laisserons pas faire. S’attaquer aux ALD s’est remettre en cause la base du vivre ensemble de notre pays.