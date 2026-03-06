Saint-Paul : "à la veille de la venue de Bruno Retailleau à La Réunion, des jeunes lancent un appel à la responsabilité"

À quelques jours des élections municipales à Saint-Paul (La Réunion), de nombreux électeurs et citoyens de droite souhaitent vous interpeller directement.

Vous avez, au niveau national, fixé une ligne politique claire pour les élections municipales : tout doit être fait pour empêcher la victoire de la gauche radicale dans nos communes.

Vous avez également affirmé publiquement que pas une seule voix ne devait aller à La France Insoumise.

À Saint-Paul, la situation politique appelle aujourd’hui une clarification urgente.

La majorité sortante conduite par Monsieur Emmanuel Séraphin, soutenue par le PLR et La France Insoumise, est aujourd’hui candidate à sa propre succession.

Dans le même temps, Monsieur Cyrille Melchior, qui se revendique de votre famille politique, a déclaré publiquement qu’il refuserait toute union au second tour, quelle que soit la configuration électorale.

Cette position suscite une incompréhension profonde parmi les électeurs de droite de Saint- Paul.

Nous vous posons donc respectueusement une question simple :

La ligne nationale que vous portez — visant à empêcher la victoire de la gauche radicale — s’applique-t-elle également à Saint-Paul ?

Car chacun comprend que la division de la droite pourrait conduire à offrir la victoire à la majorité sortante.

À quelques jours du scrutin, l’heure est à la responsabilité politique et à la cohérence nationale.

C’est pourquoi nous vous demandons solennellement de clarifier la position de votre famille politique à Saint-Paul et de rappeler, si nécessaire, le principe qui a toujours guidé les grandes familles républicaines : lorsque l’intérêt général l’exige, un désistement républicain doit être possible pour faire barrage à la gauche radicale.

Saint-Paul mérite un débat politique à la hauteur de ses enjeux.

Les électeurs de droite attendent aujourd’hui de la clarté, du courage et du sens des responsabilités.

Nous espérons que votre parole permettra de rappeler l’esprit de rassemblement qui doit guider les forces de droite et du centre.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre profond attachement aux valeurs républicaines.

Citoyens de droite de Saint-Paul

Attachés aux valeurs républicaines et à l’avenir de notre commune