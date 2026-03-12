Saint-Paul : Marcel Azum et Christian Félicité font le choix du rassemblement et soutiennent Cyrille Melchior

Nous, Marcel Azum et Christian Félicité, membres historiques du Parti Socialiste et militants de longue date pour le développement économique et social de Saint-Paul, annonçons notre soutien à la candidature de Cyrille Melchior pour les prochaines élections municipales.

Cet engagement mûrement réfléchi découle d’une conviction profonde : l'avenir de Saint-Paul exige aujourd'hui de dépasser les clivages partisans traditionnels pour faire barrage aux dérives idéologiques et aux ambitions personnelles qui menacent notre commune.

Si nous faisons ce choix de rassemblement, c’est d'abord parce que nous constatons avec amertume l'impasse dans laquelle s'est engagée l'actuelle majorité municipale. Nous ne nous reconnaissons plus dans la dérive de l'équipe du maire sortant, Emmanuel Séraphin.

Son alignement de plus en plus marqué sur les postures radicales et clivantes de La France Insoumise (LFI) rompt définitivement avec la gauche républicaine, pragmatique et de responsabilité qui a toujours été la nôtre. À ce glissement idéologique s'ajoute un bilan municipal en demi-teinte, manquant d'ambition et de vision pour répondre aux véritables urgences des Saint-Paulois et à l'égalité de traitement des citoyens, notamment ceux des écarts qui ont été oubliés.

Par ailleurs, nous refusons tout autant l'alternative illusoire incarnée par Didier Robert. Nous n'avons pas oublié les méthodes de l'ancien président de Région, dont le bilan passé et la démarche actuelle semblent davantage dictés par des ambitions de revanche personnelle que par le souci sincère de servir notre territoire. Saint-Paul a besoin de renouvellement et de stabilité, pas d'un retour vers les recettes et les divisions du passé.

Face au risque de radicalisation d'un côté, et aux impasses d'hier de l'autre, nous choisissons la voie de la raison, de l'apaisement et de l'efficacité. Notre choix de soutenir Cyrille Melchior, homme issu de la droite républicaine et du centre, repose sur plusieurs certitudes :

Un rempart républicain et pragmatique : Il incarne aujourd'hui la seule force capable de rassembler au-delà des étiquettes pour contrer les extrêmes et gérer la ville avec bon sens.

L’expérience et la méthode : Homme de dialogue, il a prouvé sa capacité à fédérer des sensibilités diverses autour de projets concrets pour le développement de l'Ouest, l'aménagement urbain et la solidarité.

La primauté exclusive de l’intérêt des saint-paulois : Avec lui, ce sont la compétence et la volonté de faire avancer Saint-Paul qui primeront sur les intérêts personnels et les ambitions politiques.

Ce soutien n'est pas un reniement de nos valeurs de justice sociale et de solidarité, mais la garantie de les voir appliquées concrètement. Nous appelons les électeurs de gauche attachés à une gestion humaine et mesurée, ainsi que tous les saint-pauloises et saint-paulois refusant la polarisation de la vie politique locale, à nous rejoindre dans cette démarche de grand rassemblement autour de Cyrille Melchior.

Il est temps de bâtir ensemble un Saint-Paul rassemblé, ambitieux et apaisé.

Signataires :

Marcel Azum

Christian Félicité