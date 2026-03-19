Saint-Pierre : stop aux stratégies de conquête, place au territoire

Au lendemain du premier tour, je veux être clair : Je soutiens sans réserve David Lorion. Et je le dis sans détour, parce que ce qui se joue à Saint-Pierre dépasse largement une simple élection municipale (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

David Lorion, comme moi, n’a pas eu le confort d’un mandat complet.

En quelques mois à peine, il a dû s’imposer : comme Maire,comme Président de la CIVIS,comme chef de file d’un territoire exigeant.

Et il l’a fait.

- Par le travail.

- Par la rigueur.

- Par la proximité.

Pas par des manœuvres.

Face à lui aujourd’hui ?

- Une candidature de gauche soutenue par La France Insoumise……parachutée, importée, téléguidée.

Une candidature qui ne s’inscrit pas dans un projet pour Saint-Pierre, mais dans une logique bien connue :

- prendre pied, puis étendre son emprise.

Je le dis clairement :

- Je refuse que nos communes deviennent des terrains de conquête.

- Je refuse que nos territoires servent de tremplin à des ambitions personnelles ou partisanes.

Parce qu’au fond, ce n’est pas Saint-Pierre qui les intéresse.

- C’est le pouvoir du territoire et des institutions.

Et derrière Saint-Pierre, chacun voit ce qui se joue réellement :

- la CIVIS,

- le Sud,

- l’équilibre de forces politiques

Après la CASUD, certains rêvent de mettre la main sur la CIVIS.

- Une logique d’hégémonie.

- Une stratégie d’accaparement.

Je combats cette vision.

Je combats La France Insoumise : pour ses méthodes,pour sa brutalité politique,pour son mépris des équilibres locaux, pour cette façon de vouloir imposer partout les mêmes logiques, sans respect des réalités du terrain.

Nous défendons exactement l’inverse :

- des élus ancrés,

- responsables,

- au service de leur territoire,

- et non d’un appareil.

Ce qui s’est passé à Saint-Philippe dimanche dernier est un signal fort.

- Les Réunionnais ne sont pas dupes.

Et dimanche prochain à Saint-Pierre, ils auront à faire un choix simple :

- une ville gouvernée pour ses habitants,

ou

- une ville intégrée dans une stratégie politique qui la dépasse.

Pour ma part, le choix est fait, je soutiens David Lorion.

- Parce que c’est un homme de terrain.

- Parce qu’il a fait ses preuves.

Et surtout,

- parce que c’est l’intérêt de Saint-Pierre, de la CIVIS et du Sud.