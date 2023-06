Salaire des fonctionnaires : le compte n’y est toujours pas

FO fonction publique s’insurge contre la position de l’employeur public qui se refuse toujours d’ouvrir de véritables négociations salariales à l’instar du secteur privé, pour revaloriser les rémunérations des agents publics face à une inflation galopante, de surcroît à La Réunion.

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini a annoncé de manière unilatérale les choix du Gouvernement pour soit disant améliorer le pouvoir d’achat des agents publics. Certaines mesures sont d’ordre général (+1,5% de la revalorisation de la valeur du point d’indice au 1er juillet 2023, attribution de 5 points sur toute la grille au 1er janvier 2024), d’autres sectorielles (prime de pouvoir d’achat, amélioration des conditions de transports).

Ces mesures restent largement insuffisantes, puisqu’elles ne répondent pas à l’augmentation générale des prix à La Réunion qui est de +9,1 %, et d’une inflation de +6 %. La pseudo prime de pouvoir d’achat ne concernera pas la moitié des fonctionnaires.

Le report de l’age de la retraite à 64 ans et l’allongement des années de cotisation viennent alourdir cette situation déjà compliquée.

Les agents en bas de grilles de rémunération des catégories C et B ont régulièrement des salaires les plus bas suite à l’aplatissement des grilles consécutives aux hausses du minimum de traitement liées à l’augmentation du SMIC. De nombreux fonctionnaires sont encore dans la précarité et ont également du mal à gérer financièrement les fins de mois. Plusieurs sont concernés par la précarité alimentaire, privilégiant le paiement de leur loyer, dont le mètre carré a augmenté de plus de 30 % en un an, au détriment de leur alimentation. FO Fonction Publique condamne toute rémunération de fonctionnaire en dessous du SMIC, résultat de la précarisation financière imposée par le gouvernement.

FO Fonction Publique rappelle ses revendications :

- d’une revalorisation générale immédiate des rémunérations et en premier lieu de la valeur du point d’indice à minima à hauteur de l’inflation ;

- du rattrapage des pertes de pouvoir d’achat (27,5 % depuis janvier 2000) ;

- d’amélioration des grilles avec l’augmentation des traitements indiciaires ;

- de l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.

FO Fonction publique continue sans relâche de revendiquer de vraies mesures salariales qui bénéficieront à tous les agents des trois versants de la fonction publique.

Janick Cidney