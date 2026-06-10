À l'issue des élections internes organisées les 8 et 9 juin 2026, les adhérents de la Fédération Les Républicains de La Réunion se sont mobilisés pour désigner leur nouvelle présidente de fédération ainsi que les délégués de section appelés à représenter les militants au sein de chacune des circonscriptions de notre département. Les adhérents ont accordé leur confiance à Sandrine Aho-Nienne, élue Présidente de la Fédération Les Républicains de La Réunion.

Cette élection ouvre une nouvelle page pour notre mouvement dans l'île. Elle intervient dans la continuité de l'action menée durant de nombreuses années par notre regretté président Michel Fontaine, dont l'engagement, la fidélité à nos valeurs et le travail au service des Réunionnais demeurent une référence pour l'ensemble de notre famille politique.

Résultats des délégués de section

Les adhérents ont également élu les délégués de section qui exerceront leur mandat pour une durée de quatre ans :

1ère section

Richenel HUBERT

2ème section

Sébastien IBAR

3ème section

Anaïs SERY

4ème section

Jean-Philippe ABRANTES

5ème section

(Résultat à compléter)

6ème section

Emmanuel VIRIN

7ème section

Kelly AH-KOUEN et Bertrand LENCLUME sont arrivés à égalité à l'issue du scrutin. Les dispositions statutaires applicables permettront de déterminer les suites à donner à cette situation.

Par ailleurs, les adhérents ont également procédé à l'élection des membres des différents Comités de section, qui accompagneront les délégués élus dans l'animation et le développement de notre mouvement sur l'ensemble du territoire réunionnais.

Au nom de la Fédération Les Républicains de La Réunion et en ma qualité de Secrétaire départemental, j'adresse mes plus sincères félicitations à notre nouvelle présidente, aux délégués de section élus ainsi qu'à l'ensemble des membres des Comités de section.

Je tiens également à saluer l'ensemble des candidats qui se sont engagés dans cette campagne interne avec conviction, contribuant ainsi à la vitalité démocratique de notre mouvement.

Ces élections démontrent l'attachement de nos adhérents à la vie de notre fédération et leur volonté de participer activement à son avenir. Elles permettent aujourd'hui de doter notre mouvement d'une équipe renouvelée et légitime pour poursuivre le travail engagé au service de nos idées et des Réunionnais.

Dans un contexte politique exigeant, notre responsabilité collective est désormais de nous rassembler et de travailler ensemble afin de préparer les échéances futures.

La Fédération Les Républicains de La Réunion peut compter sur des militants engagés, des élus mobilisés et une nouvelle équipe déterminée à faire vivre nos valeurs de responsabilité, d'autorité, de mérite et de proximité.