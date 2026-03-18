Second tour à Saint-Paul : message de soutien à Cyrille Melchior

Au lendemain du premier tour des élections municipales, je souhaite adresser un message de soutien à Cyrille Melchior, candidat à Saint-Paul. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au-delà des clivages politiques, chacun connaît ses qualités d’homme de dialogue, d’écoute et de rassemblement. À la tête du Département, il a su démontrer une chose essentielle :

- On peut gouverner une collectivité en respectant toutes les communes, quelles que soient leurs sensibilités politiques.

C’est cette vision que je défends également à L’Étang-Salé : une action publique tournée vers l’intérêt général, et non vers des logiques d’appareil.

Car nous faisons tous, sur notre territoire, le constat inverse s’agissant de la gouvernance régionale actuelle :

- une approche souvent sectaire et partisane,

- où certaines communes, dont la nôtre, peinent à obtenir le soutien auquel elles pourraient légitimement prétendre.

Les électeurs de L’Étang-Salé ne s’y sont pas trompés. Le candidat soutenu par La France Insoumise, parachuté sur notre commune, n’a recueilli que 257 voix, soit 2,97 % des suffrages. Un score qui en dit long sur le rejet de ces méthodes et de ces logiques.

Mais au-delà du scrutin de Saint-Paul, c’est une question plus large qui se pose aujourd’hui :

• Quelle gouvernance voulons-nous pour La Réunion ?

À l’approche des prochaines échéances régionales et départementales, une ligne de

fracture se dessine clairement :

1. d’un côté, des logiques partisanes, fermées, au service d’un camp,

2. de l’autre, des femmes et des hommes capables de rassembler, d’écouter et d’agir pour l’ensemble des Réunionnais.



C’est dans cet esprit que je souhaite saluer la décision responsable de Didier Robert, qui a fait le choix du retrait pour permettre le rassemblement.

• Le rassemblement des forces du centre et de la droite est aujourd’hui une nécessité :

- Une nécessité pour sortir Saint-Paul d’une logique de parti.

- Une nécessité pour construire une vision commune.

- Une nécessité pour préparer l’avenir de La Réunion.

Dimanche prochain, les électeurs de Saint-Paul auront à faire un choix clair ; un choix qui dépasse leur seule commune.

- Un choix de gouvernance.

- Un choix de méthode.

- Un choix pour l’avenir de La Réunion.

Je fais confiance aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois pour se rassembler autour de Cyrille Melchior. Parce que La Réunion mérite une gouvernance ouverte, respectueuse et tournée vers l’intérêt général.



