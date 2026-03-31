Semaine Sainte : un chemin de conscience et de vie

Les chrétiens sont entrés dans la Semaine Sainte par la fête des Rameaux. Un moment de ferveur, de joie simple, où l’on acclame, où l’on espère, où l’on marche à la suite du Christ. Des Rameaux à la Croix ; un appel à notre monde. Mais au-delà des rameaux portés à la main, que portons-nous vraiment dans nos vies ? (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Car le monde aujourd’hui est traversé par tant d’épreuves : violences, guerres, divisions… Et au cœur même de nos familles, il y a parfois des blessures silencieuses, des incompréhensions, des solitudes que personne ne voit.

La Semaine Sainte n’est pas seulement une tradition pour les chrétiens. Elle est un chemin de vérité, une invitation à regarder en face ce qui, en nous et autour de nous, a besoin d’être transformé.

C’est un temps pour prendre conscience…Prendre conscience de nos paroles, de nos actes, de nos silences.Prendre conscience de l’amour qui manque, et de celui que nous pouvons encore donner.

Que nous soyons croyants ou non, cette semaine nous interpelle tous :

- Quel regard portons-nous sur les autres ?

- Quelle place donnons-nous au pardon, à la paix, à la réconciliation ?

Entrer dans la Semaine Sainte, c’est choisir de ne pas rester indifférent.C’est accepter de laisser la lumière traverser nos zones d’ombre.C’est oser devenir, chacun à notre manière, des rameaux de la vie. Rameaux de la vie au coeur de nos détresses.

Parce que le monde n’a pas seulement besoin de paroles…Il a besoin de cœurs éveillés.

Porter des rameaux...ou porter l'amour !

Marie-Annick Ramsamy-Dufour