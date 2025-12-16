Sentier littoral nord : Giovanni Payet dépose un cahier d’acteur et exige un projet réellement partagé

La Voix citoyenne de La Réunion, représentée par Giovanni Payet, annonce avoir déposé un cahier d’acteur dans le cadre de la concertation sur l’aménagement du sentier littoral nord de la Cinor. Avec ce dépôt officiel, elle envoie un signal clair : la population ne sera pas spectatrice de décisions déjà prises.

Le littoral nord n’est ni un simple décor ni un produit touristique. C’est un espace vivant, fragile, porteur d’usages quotidiens, de mémoires collectives et de biodiversité. La Voix citoyenne alerte : si le projet continue, il devra être conçu avec nous et pas dans le secret des bureaux et selon des logiques descendantes, car cela risque de trahir l’intérêt général.

"Concerter ne signifie pas informer. Concerter, c’est partager le pouvoir de décider", insiste Giovanni Payet. Les habitants et les usagers doivent avoir leur mot à dire sur les tracés, les usages, le niveau d’aménagement et le phasage. Tout projet qui ignore la parole citoyenne serait un affront à la démocratie locale.

La Voix citoyenne réclame une priorité absolue : préserver avant d’aménager. La bétonisation du littoral, la marchandisation des espaces ou la sur-fréquentation programmée sont inacceptables. Les aménagements doivent être sobres, réversibles et adaptés aux défis climatiques, pour protéger la biodiversité et garantir des usages partagés et apaisés.

Le projet doit également honorer l’histoire et l’identité réunionnaises, et ne pas transformer le sentier en produit aseptisé pour touristes. Une gouvernance transparente et un suivi citoyen sont indispensables, avec un comité associant habitants, associations et usagers.

"Le sentier littoral nord peut devenir un symbole de démocratie et de transition écologique, mais seulement si la parole citoyenne n’est pas ignorée. Nous ne laisserons pas passer un projet qui ne respecte pas le vivant et les habitants", conclut Giovanni Payet.