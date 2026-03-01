La situation au Moyen-Orient connaît une dégradation d’une extrême gravité. Des frappes militaires menées par les États-Unis et Israël ont visé plusieurs sites en Iran. Les autorités iraniennes ont engagé une riposte militaire. Cette aggravation brutale des tensions dans l’ensemble de la région suscite une profonde inquiétude. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)



Dans ce contexte, j’exprime ma solidarité pleine et entière avec l’ensemble des populations civiles touchées par ces violences. Les peuples ne doivent jamais être les victimes des logiques de guerre et des affrontements géopolitiques. Le peuple iranien, qui subit depuis de longues années une répression sévère et aspire à la paix, à la liberté et à la dignité, ne peut par ailleurs pas être assimilé aux choix et aux actes de son régime.



Mes pensées vont également aux Réunionnaises et aux Réunionnais ayant des attaches familiales ou personnelles dans cette région du monde. La Réunion, par son histoire et sa diversité, entretient des liens humains profonds avec le Moyen-Orient. L’inquiétude est d’autant plus vive lorsque des proches se trouvent directement exposés aux bombardements.



J’adresse par ailleurs un message de vigilance et de soutien à nos compatriotes actuellement présents dans la zone. Il est impératif qu’ils suivent scrupuleusement les consignes du ministère des Affaires étrangères et des autorités diplomatiques françaises. La sécurité et la protection de nos concitoyennes et concitoyens doivent demeurer une priorité absolue.



Enfin, La Réunion est exposée à ces risques qui concernent son environnement régional. Le blocus du detroit d’Ormuz risque d’augmenter fortement les prix du pétrole à la pompe. Les navires CMA-CGM ne passent plus par le canal de Suez depuis hier, ce qui complique et rallonge nos importations et exportations. Nous devons anticiper ces enjeux de manière stratégique avec des stocks constitués dès à présent au cas où la crise internationale durerait.



Face à cette escalade dangereuse, la France doit porter une voix claire et responsable : celle du respect du droit international, de la protection des civils, de la désescalade et du recours à la diplomatie. Aucune solution durable ne peut être imposée de l’extérieur. Elle doit nécessairement émaner du peuple iranien lui-même, dans le respect de sa souveraineté et de son droit à décider librement de son avenir.



Dans ces heures graves, restons unis autour des valeurs de paix, de dialogue, de solidarité et de respect des peuples, qui fondent notre République.