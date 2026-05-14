SMIC : une hausse insuffisante face à la vie chère à La Réunion

La FSU prend acte de l’annonce gouvernementale concernant la revalorisation automatique du SMIC de 2,4 % au 1er juin 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le SMIC mensuel brut passerait ainsi d’environ 1 823 € à 1 867 € brut, soit à peine une quarantaine d’euros supplémentaires par mois pour les salariés concernés.

Dans un contexte marqué par la hausse continue des prix, cette augmentation demeure largement insuffisante pour répondre aux difficultés quotidiennes des travailleurs et des familles à La Réunion.

Alimentation, carburants, logement, électricité : les dépenses essentielles continuent d’augmenter plus vite que les salaires. À La Réunion, où le coût de la vie reste nettement supérieur à celui de l’Hexagone, cette revalorisation sera rapidement absorbée par les dépenses contraintes des ménages.

Pour des milliers de salariés, travailler ne garantit plus aujourd’hui de vivre dignement.

Alors que les richesses produites continuent d’augmenter, les travailleurs voient leur pouvoir d’achat reculer sous l’effet de l’inflation, de la vie chère et de la stagnation des rémunérations.

La FSU rappelle que l’augmentation du SMIC ne peut suffire à elle seule. Sans revalorisation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux, c’est l’ensemble du monde du travail qui continue de subir une dégradation de ses conditions de vie.

Cette situation met également en évidence l’urgence d’une revalorisation du point d’indice dans la fonction publique. Sans cette mesure, une partie des agents de catégorie C se retrouvera avec une rémunération inférieure au SMIC. Le gouvernement sera alors contraint de verser une indemnité différentielle pour compenser l’écart, une solution qui pénalise directement les agents concernés, notamment ceux qui partiront prochainement à la retraite, puisque cette indemnité n’est pas intégrée au traitement indiciaire pris en compte dans le calcul des pensions.

Face à cette situation, la FSU revendique :

- une augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux ;

- un SMIC et des rémunérations permettant de vivre dignement à La Réunion, tenant compte de la vie chère dans les outre-mer ;

- le dégel et la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique ;

- la fin du recours aux indemnités différentielles qui pénalisent les agents, notamment lors du départ à la retraite ;

- des mesures concrètes contre la vie chère et les inégalités sociales.

Alors que les grandes entreprises continuent de distribuer des milliards d’euros de dividendes, les travailleurs ne peuvent être les variables d’ajustement économique. Les salariés doivent percevoir une rémunération à la hauteur de leur travail et des richesses qu’ils produisent.