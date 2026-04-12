Le Snalc apporte son soutien au professeur agressé à Montpellier

Le Snalc Réunion exprime son soutien total au professeur agressé à Montpellier et à une communauté éducative une nouvelle fois meurtrie. Le choc est grand après de telles images filmées au sein du lycée! Cette agression n’est pas un fait isolé : la violence s’installe, se banalise, et l’impunité progresse. Enseigner devient un métier à risque dans certains endroits. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le non-respect des règles et le manque de sanctions fermes alimentent cette dérive inacceptable. Comment accepter qu'un tel climat délétère s'installe dans un lycée de la République !

Le Snalc Réunion demande l' application stricte des règlements, un suivi et soutien des personnels dès les premiers incidents qui doivent être repérés en amont, une mise en œuvre réelle du plan de prévention des violences.

La fermeture des classes relais dans notre académie est une erreur. Agir sur le terrain est indispensable pour lutter contre cet engrenage!

Les élèves perturbateurs doivent être encadrés avec exigence, y compris via des dispositifs adaptés et des engagements écrits clairs suite aux conseils de discipline qui ne doivent pas être évités.

Protéger les enseignants, c’est protéger l’École de la République et garantir un climat scolaire serein indispensable a la réussite de tous les élèves.