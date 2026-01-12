Solidarité avec kes femmes iraniennes et le peuple iranien

Nous, organisation de femmes engagées pour la justice, la paix et l’autodétermination des peuples, exprimons notre solidarité totale et inconditionnelle avec les femmes iraniennes et avec l’ensemble du peuple iranien.

Depuis des années, les femmes iraniennes mènent un combat courageux contre l’oppression, le patriarcat d’État, la répression politique et les violences institutionnalisées. Elles se dressent, au péril de leur vie, pour la liberté, la dignité et l’égalité. Leur lutte est légitime. Elle leur appartient.

Nous affirmons avec force que ces combats ne sauraient en aucun cas servir de prétexte à une intervention militaire étrangère.

L’histoire l’a montré, notamment en Irak, en Afghanistan ou en Libye : les guerres impérialistes ne libèrent pas les femmes, elles les exposent à des violences accrues, détruisent les sociétés et plongent les peuples dans le chaos durable.

À l’heure où Donald Trump brandit à nouveau la menace d’une intervention militaire sur le sol iranien, nous dénonçons cette logique de guerre, cynique et dangereuse, qui instrumentalise les droits humains pour masquer des intérêts géopolitiques et économiques.

Les bombes n’apportent ni liberté ni démocratie.

Nous affirmons le droit du peuple iranien à décider de son avenir, sans sanctions asphyxiantes, sans menaces, sans invasion. La solidarité internationale doit se traduire par un soutien politique, féministe et populaire aux luttes internes, et non par la violence armée.

Nous appelons :

• au respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,

• à une solidarité internationale féministe, anticoloniale et anti-impérialiste.

Soutenir les femmes iraniennes, ce n’est pas bombarder leur pays. Soutenir le peuple iranien, c’est refuser la guerre.

Notre voix se joint à celles qui, partout dans le monde, disent non à l’impérialisme, non à la guerre, et oui à la liberté, à la dignité et à la paix.

Le 12 janvier 2026.

UFR