Solidarité pour Madagascar

Madagascar vient à nouveau d’être frappé par Gezani, un cyclone dévastateur. Tamatave, la 2e ville du pays et avec laquelle nous avons des relations anciennes d’amitié a été touchée en plein cœur (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le cyclone a laissé derrière lui une désolation immense avec plus de 80% des habitations détruites, 31 morts dans la région, des milliers de familles sinistrées et des disparus. C’est le bilan provisoire qui nous a été communiqué ce matin.

Devant l’ampleur de cette catastrophe, Madagascar a besoin de nous, de notre solidarité active.

Nous assurons Madagascar et Tamatave de notre soutien entier et appelons la population réunionnaise, les autorités et les institutions à agir rapidement en faveur du peuple malgache.

C’est là aujourd’hui un devoir de solidarité qui s’impose à nous.

Section communiste du Port